VBV bündelt Vertrieb & Kundenservice

Die VBV-Gruppe setzt als Marktführerin bei betrieblichen Zusatzpensionen und bei der Abfertigung NEU kontinuierlich Schritte zur Weiterentwicklung ihrer Services. Zu diesem Zweck bündelt die VBV seit Beginn des Jahres 2025 die Kundenbetreuung und den Vertrieb der Pensionskasse und Vorsorgekasse in einem zentralen Bereich „Vertrieb & Kundenservice“. Für die Unternehmenskunden bedeutet das eine weitere Verbesserung in der persönlichen Betreuung.

„Unsere Vertriebs- und Kundenservice-Bereiche, als auch unsere Kommunikations-Bereiche sind in der Pensionskasse und der Vorsorgekasse historisch gewachsen. Allerdings haben wir es uns zum Ziel gemacht, aus Kundensicht ‚eine VBV‘ als Ansprechpartner zu ermöglichen. Daher haben wir nun einen neuen, gemeinsamen Bereich ‚Vertrieb & Kundenservice‘ geschaffen, der gemeinsam mit einem einheitlichen Marketing-Bereich und einem Bereich ‚Business Development, Vertriebsunterstützung & Digitale Services‘ diese Aufgaben in der VBV bündelt“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe.

Neuer Bereich ‚Vertrieb & Kundenservice‘

Der neue geschaffene Bereich ‚Vertrieb & Kundenservice‘ wird mit allen Mitarbeiter:innen in der Tochterfirma VBV - Consult Beratung für betriebliche Vorsorge GmbH angesiedelt. Die Leitung des Bereichs übernimmt Clemens Buchmayer, der auch neuer Geschäftsführer in dieser Gesellschaft wird. „Mit dieser Aufstellung werden wir durch die Hebung von Synergien und durch zusätzliche Angebote ein noch besseres Service für unsere Kunden und Partner der VBV-Gruppe ermöglichen“, freut sich Clemens Buchmayer.

Bereich ‚Business Development, Vertriebsunterstützung & Digitale Services‘

Mit dem ebenfalls neu geschaffenen Bereich ‚Business Development, Vertriebsunterstützung & Digitale Services‘ wird die VBV-Gruppe die Innovation im bestehenden Geschäftsfeld und im Digital-Bereich weiter ausbauen. Dieser Bereich umfasst unter anderem auch das Onlineservice „Meine VBV“, das bereits die beeindruckende Marke von einer Million registrierten Benutzer:innen erreicht hat. Seit dem Start im Jahr 2018 hat sich diese innovative Plattform als unverzichtbares Tool für Kommunikation und Serviceabwicklung mit unseren Kund:innen etabliert. Geleitet wird dieser Bereich von Otto Lauer.

Einheitliches Marketing der VBV

Zusammengeführt wurden im selben Schritt auch die unterschiedlichen Marketing-Abteilungen der VBV-Gruppe. Ziel ist es, die Marke VBV für die Unternehmenskunden und die rund 3,3 Millionen Kunden im Consumer-Bereich erlebbar zu machen. Gleichzeitig geht es in diesem Bereich sehr stark um einfache und leicht verständliche Kommunikation, insbesondere über Online-Plattformen, und um Pension-Literacy, also Finanzbildung im Umfeld der betrieblichen Altersvorsorge. Hier bietet die VBV bereits jetzt u.a. einen der führenden Podcasts rund um das heimische Pensionssystem an. Geleitet wird dieser Bereich von Rudolf Greinix, der auch weiterhin mit seinem Team parallel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at