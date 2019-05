US-Botschafter Traina – Jahr des Dialogs

Am Samstag, dem 18. Mai, jährt sich zum ersten Mal die Ankunft des amerikanischen Botschafters Trevor Traina in Österreich. Eine Woche später überreichte er Präsident Alexander Van der Bellen sein Beglaubigungsschreiben. Botschafter Traina blickt auf eine erfolgreiche Bilanz der diplomatischen Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu Österreich zurück.

Der Höhepunkt war natürlich der erste Besuch eines österreichischen Bundeskanzlers im Weißen Haus seit 13 Jahren. Im letzten Jahr gab es mehr Treffen auf Kabinettsebene als in jedem anderen Jahr seit dem 2. Weltkrieg. Mehr als ein Dutzend Minister und hochrangige Regierungsvertreter trafen ihre amerikanischen Amtskollegen. Es war eines der intensivsten Jahre des bilateralen diplomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Engagements seit Jahrzehnten. Und unter Wahrung der Neutralität Österreichs wurde in dieser Zeit auch die militärische Zusammenarbeit intensiviert, auch durch Übungen im Bereich der Friedenssicherung.

Die wirtschaftlichen Beziehungen entwickeln sich äußerst positiv. Der Handel ist stetig gewachsen, wobei die US-Exporte nach Österreich im Jahr 2018 um fast 3% und die österreichischen Exporte in die USA um fast 10% gestiegen sind. Dieser Trend dürfte sich im Jahr 2019 fortsetzen. Durch US-Investitionen in Österreich wurden fast 20.000 Arbeitsplätze hier geschaffen. US-Investitionen in Österreich sind größer als die Investitionen jedes EU-Landes mit Ausnahme Deutschlands. Botschafter Traina wird auch weiterhin die engen Beziehungen zwischen den USA und Österreich fördern, um den gemeinsamen Zielen und Interessen zu dienen.

