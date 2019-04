Umfrage: Jeder Dritte plant Kauf eines Klimagerätes

Jeder dritte Österreicher (37 Prozent) plant laut einer aktuellen Umfrage von Marketagent.com für die Energievergleichsplattform compera.at in den nächsten zwei Jahren den Kauf eines Klimagerätes. In Wien ist es sogar jeder Zweite. Wie hoch die laufenden Stromkosten für 1 bis 3 Klimageräte pro Jahr sind und was man sich beim Wechsel des Stromanbieters sparen kann, hat compera.at berechnet.

Im Auto kühlt die Klimaanlage angenehm, im Büro auch, aber zu Hause schlägt einem angesichts eines Jahrhundertsommers nach dem nächsten die Hitze in voller Wucht entgegen. Dem möchte jeder dritte Österreicher und sogar jeder zweite Wiener spätestens in den kommenden zwei Jahren entgegenwirken und mit einem Klimagerät für angenehme Kühle im eigenen Heim sorgen. Auch beim Klimageräte-Wunsch gibt es ein Ost-West-Gefälle. In den Tiroler und Vorarlberger Bergen kühlt es offenbar über Nacht noch besser ab. Hier planen nur rund 25 Prozent eine baldige Ausstattung mit einem Klimagerät. Derzeit besitzen laut der aktuellen Umfrage von compera.at zwei Drittel der Österreicher (68 Prozent) noch kein Klimagerät. Es ist also ganz klar ein Wachstumsmarkt.

In Ländern wie den Vereinigten Staaten und Japan verfügen laut der zur OECD gehörenden International Energy Agency (IEA) über 90 Prozent der Haushalte über eine Klimaanlage. Die IEA prognostiziert ein steiles Wachstum des weltweiten Klimamarkts. Schon heute entfallen rund 20 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs in Gebäuden auf Kühlung, morgen könnten es bis zu drei Mal so viel sein, so die IEA in ihrer Studie „The Future of Cooling“. Der Einsatz von Klimaanlagen und Ventilatoren zur Kühlung macht bereits heute rund ein Fünftel des gesamten in Gebäuden verbrauchten Stroms aus oder 10 Prozent des gesamten weltweiten Stromverbrauchs – Tendenz steigend. Der zunehmende Einsatz von Klimaanlagen in Haushalten und Büros auf der ganzen Welt wird in den nächsten drei Jahrzehnten einer der Haupttreiber der weltweiten Stromnachfrage sein, so die IEA.

Laufende Stromkosten für Klimageräte bis zu 800 Euro

Für den Verbraucher stellt sich die Frage, mit welchen laufenden Kosten nach der Anschaffung gerechnet werden muss. Wie viel Strom verbraucht wird, hängt von der Wahl des Klimageräts, der Größe des Raums sowie der Außentemperatur ab. Fest installierte Splitgeräte arbeiten bei großer Hitze in der Regel effizienter, als mobile Monogeräte. Bei einer täglich achtstündigen Nutzung von Mai bis Mitte September betragen die zusätzlichen Stromkosten bei einem Klimagerät pro Haushalt durchschnittlich rund 350 Euro im Jahr. Drei Geräte pro Haushalt schlagen mit bis zu 800 Euro zu Buche. Laut dem Energievergleichsportal compera.at kann man sich die kühle Krise bei der Stromrechnung ersparen: „Ein Vergleich lohnt sich, bei einem Wechsel des Stromanbieters sind Einsparungen zwischen 65 und 180 Euro möglich“, erläutert compera.at-Geschäftsführer Marc Schuler.

Klimageräte: Sparpotenzial bei Wechsel Stromanbieter

Stromkosten /Jahr (WE) Stromkosten Anbieterwechsel Einsparung

1 Klimagerät /Haushalt 352 € 287 € 65 €

3 Klimageräte /Haushalt 793 € 616 € 177 €

Quelle: compera.at, April 2019



Zur Umfrage:

Marketagent.com hat im April 2019 500 Österreicherinnen und Österreicher im Auftrag von compera.at befragt.

