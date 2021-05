Stiftungen leicht gemacht – mit Register-LEI und Stiftung Nextgen

Register-LEI dehnt Angebot aus

Wie mein Vermögen sinnstiftend anlegen? Am besten eine Stiftung gründen, jene Gesellschaftsform, die von über 3000 Familien genutzt wird und die eine Vielzahl von Unternehmen beheimatet. Bei Stiftungen ist professionelle Unterstützung besonders wichtig, um alle gesetzlichen Auflagen zu erfüllen und die Ziele der Stiftung zu erreichen.

LEI ist Voraussetzung

Eine wichtige Voraussetzung für Stiftungen ist ein gültiger Legal Entity Identifier (LEI), jener alphanumerische Code, der Missbrauch bei Finanzgeschäften vorbeugt. Der LEI ist zwar eine lästige aber notwendige Maßnahme, da er sowohl Organisationen als auch Finanzprodukte eindeutig identifiziert.

Register-LEI bietet seine Expertise ab sofort den KundInnen des etablierten Serviceproviders für Stiftungseinrichtungen Nextgen an. "Mit Register-LEI als kompetentem Partner garantieren wir unseren Kunden, dass ihre Stiftungen nicht nur sinnvoll sind, sondern vor allem auch alle legalen Anforderungen erfüllen," erklärt Manfred Wieland, Gründer von Stiftung Nextgen den Zweck dieser Zusammenarbeit.

Nextgen erweitert somit das Service-Portfolio rund um die Kernthemen Stiftungs-, Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie Vermögensveranlagungen.

Partnerschaften

"Nach der Kooperation mit dem KSV1870 und dem Schritt nach Deutschland assistieren wir nun bei Stiftung Nextgen Menschen, die den LEI unbedingt benötigen, sich allerdings mit den Details nicht befassen können," gibt Georg Melber einen Überblick über die Kompetenzen von Register-LEI. "Zwar managen wir bereits jetzt die LEIs vieler Stiftungen, die Zusammenarbeit mit Nextgen ermöglicht uns nun aber auch, unser Wissen einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen."

Für Register-LEI ist diese neue Partnerschaft ein weiterer Schritt im Ausbau ihrer nationalen und internationalen Zusammenarbeit mit etablierten Organisationen und Unternehmen.

Über Register-LEI

Register-LEI registriert, transferiert und verlängert Legal Entity Identifier (LEI) für Businesskunden. Der LEI ist ein für am Finanzmarkt agierende Unternehmen vorgeschriebener alphanumerischer Code, der Transparenz beim Wertpapierhandel garantiert. Gegründet wurde Register-LEI 2018 von Michael Fux und Georg Melber und bietet Services in Europa, Australien und Indien an.

Über Stiftung Nextgen

Noch vor einigen Jahren war die Hauptaufgabe im Zusammenhang mit Privatstiftungen die Gründung der selbigen. Heute sehen sich die handelnden Personen aber mit neuen Fragen bzw. Problemen konfrontiert, die von der klassischen Generationenfrage bis hin zu Haftungsfragen einen weiten Bogen spannen. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen punkto Rechtslage, Kapitalmarktkomplexität und Erwartungshaltung seitens der Stifter/Begünstigten an den Vorstand muss bei Privatstiftungen ein höheres Maß an Professionalität Einzug halten. Eine zeitgemäße und strukturierte Herangehensweise ist unumgänglich.

Diesen neuen Herausforderungen begegnet Stiftung Nextgen, indem disziplinenübergreifend Know-how gesammelt und in den Nextgen-Services gebündelt wird. Dies trägt dazu bei, dass Stiftungen veredelt werden, um die Konzeption der Privatstiftung auch weiterhin als sinnstiftende und zukunftsträchtige Idee zu bewahren.