Staatspreis Unternehmensqualität in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ an die VBV-Vorsorgekasse

Im Rahmen der Verleihung des „Staatspreises Unternehmensqualität 2022“ am 22. Juni 2022 gab es erneut eine Auszeichnung für die VBV-Vorsorgekasse. Die VBV wurde zum zweiten Mal in Folge als Siegerin in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ ausgezeichnet. Der „Staatspreis Unternehmensqualität“ wird durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und die Quality Austria vergeben. Erst vor kurzem erhielt die VBV-Vorsorgekasse die bislang höchste ÖGUT-Nachhaltigkeits-Auszeichnung und wurde als einzige Vorsorgekasse zum 12. Mal mit Gold-Standard zertifiziert.