Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter stehen in der Brau Union Österreich an erster Stelle

„Sicherheit zuerst“ – ist das oberste Prinzip im Arbeitsalltag der Brau Union Österreich an allen Standorten, von der Produktion bis ins Büro. Bis vor einem Jahr dachte man dabei zuerst an Sicherheitsvorschriften in den Produktionsstätten, passende Schutzausrüstungen und Arbeitskleidung, Schulungen und Ergonomie am Arbeitsplatz.



Durch die Coronapandemie wurden die Maßnahmen deutlich umfangreicher. Dank umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen an den Standorten, Homeoffice und getrennter Schichtbetriebe in der Produktion konnte das Infektionsgeschehen im Unternehmen auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden. Mittlerweile gibt es in ganz Österreich an sieben Standorten betriebliche Teststraßen. Über die Testplattform des Bundes werden automatisierte Teilnahmebestätigungen ausgestellt. Diese werden als sogenannte Zutrittstests anerkannt. Sobald möglich, sollen auch Impfungen im Betrieb erfolgen können.



Rasche Hilfe auf Distanz

Das umfassende „Fit & Gsund @BUÖ“-Programm des Unternehmens bietet regelmäßig Workshops an, um psychologische Belastungen am Arbeitsplatz zu erkennen, zu lösen sowie diesen im Idealfall vorzubeugen. Ein Psychologennetzwerk in ganz Österreich unterstützt als Kooperationspartner mit Beratungen und Therapien im Bedarfsfall.



Pandemiebedingt hat man rasch reagiert und seither können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell und unkompliziert via Telefon Hilfe und Rat in diesem Netzwerk holen.



Gemeinsames Turnen

Normalerweise werden an den Standorten Fitnesskurse angeboten, um sich nach der Arbeit noch ausreichend zu bewegen, sich fit zu halten und gesundheitlichen Beschwerden vorzubeugen. In Sportsektionen (Rad, Ski, Kegeln,…) treffen sich Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in ihrer Freizeit, um ihr gemeinsames sportliches Hobby auszuüben. All diese Angebote müssen seit über einem Jahr pausieren. Darum wurde die bewegliche Mittagspause eingeführt. Zweimal pro Woche turnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Viertelstunde unter professioneller Anleitung einer Fitnesstrainerin via Live-Videobesprechung. Ob im Büro oder im Homeoffice, das Angebot findet großen Zuspruch.



„Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unser höchstes Gut. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber bieten wir ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement, wir setzen uns in allen Bereichen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und schaffen ein vielfältiges Angebot, um körperliche und mentale Fitness zu erhalten. Als produzierendes Unternehmen spielt zudem an unseren Standorten selbstverständlich die Arbeitssicherheit und Unfallprävention eine entscheidende Rolle. Durch jährliche Befragungen der gesamten Belegschaft prüfen wir kontinuierlich die Wirksamkeit unseres Angebotes und bemerken, wo es noch Bedarf an weiteren Maßnahmen gibt“, so Martin Gruber, Human Resources Director der Brau Union Österreich.



Offizielle Bestätigung des Engagements

Das Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung, mit dem die Brau Union Österreich 2020 von der Österreichischen Gesundheitskasse zum dritten Mal ausgezeichnet wurde, bestätigt den aktiven Einsatz zum Wohl der Mitarbeiter.



Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, das neue Hard Seltzer Pure Piraña, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie.

www.brauunion.at