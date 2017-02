Seminaranbieterranking Industriemagazin: Dank unserer Kunden Nummer 1! In einer Studie des Industriemagazins belegt die TÜV AUSTRIA Akademie erneut Platz 1 in der Kategorie 'Produktion & Fertigung'. TÜV AUSTRIA Gruppe 3. Feb. 2017, 10:09 3. Feb. 2017, 10:11 TÜV AUSTRIA Gruppe TÜV AUSTRIA Akademie erneut Platz 1 in der Kategorie 'Produktion & Fertigung'. Nina Munk/TÜV AUSTRIA Akademie

Ein gutes Image und persönliche Erfahrungen sind verantwortlich für die Top-Platzierung der TÜV AUSTRIA Akademie. Das Industriemagazin wählte rund 100 Seminaranbieter aus, die es aufgrund des Programmumfangs und der Bekanntheit ins Ranking schafften - die befragten Führungskräfte und Mitarbeiter/innen aus unterschiedlichen Branchen unterteilten die Seminaranbieter in Kategorien. Die TÜV AUSTRIA Akademie wurde dabei in der Kategorie 'Produktion & Fertigung' erneut auf Platz 1 gewählt.

Ein breiteres Gesamtbild

Gegenüber den Vorjahren gab es in der Studie eine methodische Änderung: Die Grundgesamtheit wurde vergrößert. Wurden bisher ausschließlich Führungskräfte befragt, so erging die Einladung zur Studienteilnahme diesmal generell an berufstätige Österreicher aus verschiedenen Branchen. Am Ergebnis änderte sich aber laut Industriemagazin nichts: 'Auch 2017 ist die TÜV AUSTRIA Akademie trotz veränderter Methodik unschlagbar!'

'Über dieses Ergebnis freuen wir uns gemeinsam mit allen unseren Referentinnen und Referenten, Partnern und Mitarbeitenden', sagt Geschäftsführer Christian Bayer, 'Vielen Dank an unsere Kunden - um Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit werden wir uns immer neu bemühen!'

Das Engagement, mit welchem den Seminarteilnehmer/innen begegnet wird, setzt die TÜV AUSTRIA Akademie auch bei der Organisation von Expertentagen ein. Die beliebten Plattformen für Informations- und Erfahrungsaustausch bieten auch heuer wieder Möglichkeit zum Netzwerken.

Die nächsten Expertentage der TÜV AUSTRIA Akademie:

16.03.-17.03.2017 TÜV AUSTRIA Kälte Klima Fachtage, Kremsmünster (OÖ) 28.03.2017 TÜV AUSTRIA Brandschutztag, Vösendorf (NÖ)

26.04.2017 TÜV AUSTRIA Aufzugstag, Wien

Über die TÜV AUSTRIA Akademie

Die TÜV AUSTRIA Akademie ist das Bildungsinstitut der TÜV AUSTRIA Gruppe und bietet Bildungsdienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Technik, Qualität und Umwelt mit integriertem Medienhaus an. Unser Ziel ist die Weiterentwicklung von Mitarbeiter/innen, Firmen und Institutionen durch die Bereitstellung von gebündeltem, hochwertigem Know-how in unseren Kernbereichen sowie die Vermittlung von praxisorientiertem Wissen gepaart mit freudvollem Lernen.

TÜV AUSTRIA Kälte Klima Fachtage 2017 16.3.-17.3.2017:

Feuer und Flamme - Energieeffizienz in der Kälte Klima Technik. Themen wie Brandschutz in der Kälte Klima Technik, Seveso III, oder wie es mit der Erweiterung der Kältemittel in Bezug auf die F-Gase-Verordnung aussieht, das erfahren Sie bei unseren 2. Kälte Klima Fachtagen der TÜV AUSTRIA Akademie. Für garantierte Spannung sorgt der Physiker der Nation, Werner Gruber! Lassen Sie sich überraschen ... Datum: 16.3.2017, 09:30 - 17:00 Uhr Ort: 1A-Landhotel Schicklberg GmbH & Co.KG, Achleiten 23, 43814550 Kremsmünster Achleiten

Url: https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/p/119.016/event/tuev-austria-kaelte-klima-fach-2.html



TÜV AUSTRIA Brandschutztag 2017

Brandschutzorgane können ihre Aufgaben nur dann effizient wahrnehmen, wenn sie über aktuelle Neuerungen und zukünftige Entwicklungen im Brandschutz Bescheid wissen. Worauf ist in Zukunft zu achten? Informieren Sie sich am TÜV AUSTRIA Brandschutztag über diese Neuerungen, die von namhaften Experten vorgetragen werden, setzen Sie das erworbene Wissen sofort in die Praxis um und profitieren Sie von informeller Netzwerkbildung. Datum: 28.3.2017, 09:00 - 16:00 Uhr Ort: Austria Trend Eventhotel Pyramide Parkallee 2, 2334 Vösendorf

Url: https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/back/13/p/115.011/Bereich/brand-explosionsschutz/event/tuev-austria-brandschutztag-20.html

TÜV AUSTRIA Aufzugstag 2017

Der Aufzugstag dient Fachleuten aus der Immobilienwirtschaft, von Aufzugsherstellern, Behörden sowie Aufzugsbetreibern als bewährte Plattform für Informations- und Erfahrungsaustausch. Kooperationsveranstaltung mit der Stadt Wien - Geschäftsgruppe Wohnen/Wohnbau & Stadterneuerung. Datum: 26.4.2017, 09:30 - 17:00 Uhr Ort: Rathaus Wien Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Url: https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/back/13/p/102.040/Bereich/aufzugssicherheit/event/tuev-austria-aufzugstag-1.html

