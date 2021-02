Seminaranbieterranking Industriemagazin: Dank unserer Kunden ganz vorne dabei!

Zum 8. Mal wurde die TÜV AUSTRIA Akademie vom Industriemagazin ausgezeichnet. In den letzten Jahren belegte das Weiterbildungsinstitut die Spitzenpositionen in der Spezialdisziplin ‚Produktion & Fertigung‘. Dieses Jahr würdigten die 600 befragten Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer/innen aus unterschiedlichen Branchen die Bedarfsorientierung und die rasche Umsetzung der TÜV AUSTRIA Akademie in herausfordernden Zeiten. Auf Anhieb brachte es der Seminaranbieter so erstmalig auf den dritten Platz der begehrten Kategorie des Gesamtanbieterrankings.

„Wir freuen uns sehr über die TOP-Platzierung. Danke an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit denen wir gemeinsam vom Spezialanbieter zum Gesamtanbieter in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität gewachsen sind. Wir bieten unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern – online, präsent oder hybrid – Ausbildungen, mit denen sie konkret und sicher weiterarbeiten können und ein TÜV AUSTRIA Zertifikat, das zählt. Zusätzlich profitieren unsere Kunden von einem Experten-Netzwerk, in dem sie sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. Wir sehen unsere Aus- und Weiterbildungen als Mutmacher, um sicher und stärker aus der Krise zu kommen“, meint Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie.

Gestärkt aus der Krise kommen Kunden/innen auch in der Ausbildung zum/r zertifizierten Pandemie-Beauftragten, die mit Experten/innen des ABC-Abwehrzentrums des ÖBH angeboten wird. Die Spezialisten auf ihrem Gebiet finden Kund/innen der TÜV AUSTRIA Akademie auch auf den jährlich stattfindenden Expertentagen. Die beliebten Plattformen für Informations- und Erfahrungsaustausch werden dieses Jahr ebenfalls online oder vor Ort abgehalten.



Über die TÜV AUSTRIA Akademie

Die TÜV AUSTRIA Akademie ist das Bildungsinstitut der TÜV AUSTRIA Group und bietet Bildungsdienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Technik, Qualität und Umwelt mit integriertem Medienhaus an. Unser Ziel ist die Weiterentwicklung von Mitarbeiter/innen, Firmen und Institutionen durch die Bereitstellung von gebündeltem, hochwertigem Know-how in unseren Kernbereichen sowie die Vermittlung von praxisorientiertem Wissen gepaart mit freudvollem Lernen. www.tuv-akademie.at