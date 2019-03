Sei offen für Neues: Zipfer HOPS jetzt mit 0.0% Alkohol und in zwei neuen Sorten genießen

Das Markenmotto, immer offen für Neues zu sein, nimmt HOPS selbst 2019 zum Anlass für eine Sorten-Erweiterung: Im März 2019 werden zwei zusätzliche neue Sorten eingeführt: HOPS Bitter Orange und HOPS Maracuja.

„Zipfer steht für den Mut, den eigenen Weg zu gehen und seit jeher für Hopfenkompetenz, die im Bierbereich mit der Verwendung von Naturhopfen unterstrichen wird und auch bei HOPS wird dem Hopfen eine tragende Rolle zuteil. Mit der Innovation HOPS wurde unser Mut belohnt, die erfrischende Hopfenlimonade ist bekannt und beliebt. Knapp 90% der österreichischen Konsumenten mögen den Geschmack. Mit den zwei neuen Sorten Maracuja und Bitter Orange bieten wir mehr Sortenvielfalt und neue Geschmackserlebnisse“, so Andreas Stieber, Marketing-Geschäftsführer der Brau Union Österreich.

Sei offen für Abwechslung

Die überraschende Erfrischung für Erwachsene von Zipfer gibt es ab sofort in drei Geschmacksrichtungen in der 0,33l Einwegflasche und der 0,5l Dose. Prickelnd, aber nicht süß. Hopfig, aber nicht bitter. Das macht die natürlich alkoholfreie fruchtige Hopfenlimonade aus. Die feinen Nuancen des Aromahopfens Cascade werden für das Original mit dezenten Zitronen- und Grünteenoten kombiniert. Für die neuen Sorten mischt sich der exotische Geschmack sonnengereifter Maracujas harmonisch mit fein abgerundeten Hopfennoten sowie die fruchtig herbe Bitterorangennote mit ausgewogener Hopfenblume.

Sei offen für 0.0%

Mit HOPS hat Zipfer erfolgreich ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk für Erwachsene am Markt eingeführt. Um den aktuellen Trend nach Gesundheit und Lifestyle der Konsumenten noch treffsicherer zu erfüllen, wurde bei der Rezeptur der Alkoholgehalt zur Gänze auf 0.0% reduziert.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 14 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben, dazu kommt die innovative alkoholfreie Erfrischung „ HOPS“ mit Hopfenlimonade. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

www.brauunion.at