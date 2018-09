sehen!wutscher ist 3-facher Service-Champion Österreichs

Alle guten Dinge sind 3: das gilt auch bei sehen! wutscher. Das steirische Familienunternehmen wurde in Österreichs größtem Service-Ranking zum Service-Champion gewählt – und das zum dritten Mal in Folge. Österreichweit wurden 109 000 Kunden zu Ihrem erlebten Service befragt. sehen!wutscher siegte nicht nur in der Branche Optik, sondern holt sich auch branchenübergreifend den Gesamtsieg vor 400 Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr über diese große Auszeichnung! Ich persönlich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sehen!wutscher für diese außergewöhnliche Leistung”, betont Firmeninhaber und Geschäftsführer Fritz Wutscher.

Durchgeführt wurden die Kundenbefragungen von der renommierten Analysegesellschaft Service Value GmbH in wissenschaftlicher Kooperation mit der Goethe Universität Frankfurt. sehen!wutscher holte sich den Gesamtsieg und verwies die Unternehmen Landzeit, Radisson Blu, Bipa und dmdrogerie markt auf die hinteren Medaillenränge.

Ein großer Erfolg des steirischen Familienunternehmens, das heute mit 55 Optik-Fachgeschäften in ganz Österreich vertreten ist. Meisteroptik auf höchstem Niveau steht dabei immer im Mittelpunkt der Arbeit – und das seit über 50 Jahren. Fritz Wutscher: „Unsere Vision ist es, die Lebensqualität unserer Kunden durch bestes Sehen und bestes Aussehen zu verbessern. Schön, dass diese Vision bei unseren Kunden so gut ankommt!“

Was bringt die Zukunft? Fritz Wutscher: „Als 3-facher Service-Champion setzen wir weiterhin auf beste Beratung und wollen für unsere Kunden der verlässlichste und kompetenteste Partner in der Optik sein.“

Mehr Informationen unter:

wutscher.com

service-champions.at