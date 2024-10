Rolls-Royce Cullinan Series II erstmals auf österreichischem Boden

Österreichische Liebhaber:innen des automobilen Top-Luxus-Segments kamen im exklusiven Ambiente des Golfclubs Fontana am 26. September voll und ganz auf ihre Kosten: Die Schmidt Premium Cars Gruppe brachte den Rolls-Royce „Cullinan Series II“ erstmals auf österreichischen Boden und stellte zusätzlich den vollelektrischen Rolls-Royce „Spectre“ vor.

Präsentiert wurde der automobile Luxus im Doppelpack von Michael Horst Schmidt: Der Begründer der Automobile Bavaria Gruppe und der MHS Truck & Bus Gruppe hat in den vergangenen drei Jahrzehnten eine der größten Automobilhandelsgruppen, die MHS Holding, aufgebaut, die in ihren Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Spanien und Rumänien insgesamt 1.400 Mitarbeiter:innen beschäftigt. In Deutschland, Österreich und Rumänien vertritt die Michael Schmidt Gruppe den Top-Luxus-Automobilhersteller Rolls-Royce. Zur Michael Schmidt Gruppe gehört unter anderem das größte Rolls-Royce Autohaus in Deutschland sowie das Tochterunternehmen Schmidt Premium Cars mit einem Rolls-Royce-Autohaus in Wien.

In den exklusiven Räumlichkeiten des Golfclubs Fontana präsentierte Michael Schmidt die zwei neuesten Rolls Royce-Modelle vor handverlesenem Publikum. Journalist:innen und Medienvertreter:innen hatten an diesem Tag die Möglichkeit, sich einerseits von den hochklassigen Design-, Leistungs- und Ausstattungs- Elementen des Luxus-SUVs in „Emperador Truffle“ zu überzeugen. Andererseits präsentierte Schmidt den Rolls Royce „Spectre“, das weltweit erste, vollelektrische Ultra-Luxus Super Coupé, das ebenfalls ab sofort am österreichischen Markt erhältlich ist.