06/24/2019 REMUS-SEBRING Group beschäftigt im Sommer 100! FerialpraktikantInnen

Die REMUS-SEBRING Group nimmt in den Sommermonaten über 100! FerialpraktikantInnen auf. Diese werden in den unterschiedlichsten Bereichen in der Produktion sowie in der Verwaltung zum Einsatz kommen und damit erste berufliche Erfahrungen bei DEM Weltmarktführer für Sportauspuffanlagen sammeln.