Push it real good! SodaStream geht mit actionreichem Markenauftritt on air und legt ikonischen Song „Push it“ neu auf

Push it real good! SodaStream geht am 10. Juli mit einer neuen spektakulären 360-Grad-Kampagne on Air. Darin setzt die weltweit führende Wassersprudlermarke auf ein Remake des legendären und weltweit bekannten Hip-Hop-Hits aus dem Jahr 1986 „Push it“. Im Rahmen des dynamischen, frischen Spots mit Ohrwurm-Potenzial manifestiert SodaStream seinen starken Markenanspruch und setzt dabei seinen zentralen Claim „Push for Better“ eindrucksvoll in Szene. Die darin nochmals völlig neu gestaltete SodaStream Welt in frischem, modernem Look etabliert die Marke dabei stärker denn je als Love Brand mit einer Anziehungskraft, Sinnhaftigkeit und Spaß, der man sich einfach anschließen möchte.

Ausgangspunkt ist der simple Knopfdruck eines SodaStream Wassersprudlers, dank dem sich Verbraucher:innen zu Hause jederzeit frische Getränke selbst herstellen können. Ein Knopfdruck, der sinnbildlich für eine positive Veränderung steht und der Menschen begeistern kann. „Der Spot trifft in puncto guter Laune und Mitmachpotenzial voll auf den Punkt und zeigt gleichzeitig auf spielerische Weise, wie viel leichter und besser das Leben mit SodaStream sein kann. Damit spiegelt er in jeder Faser unsere Markenidentität wider: wir zeigen den Menschen, dass es sich lohnt, den Status quo zu hinterfragen und seine Energie in positive Veränderungen zu investieren“, so Julian Hessel, Marketing Director SodaStream Österreich und Deutschland: „SodaStream ist spritzig, frisch, modern und nachhaltig. Man kann die Marke darin zu jeder Zeit sehen, fühlen und förmlich schmecken. Genau wie unsere Produkte steht der Spot für Expertise, Innovationskraft, Qualität und hochwertiges Design. Und natürlich ein perfektes Sprudel-Erlebnis, das gute Laune versprüht und ansteckt. Wie könnte man danach keine Lust haben, seine Getränke selbst zu sprudeln?“

Angetrieben von der Kraft eines einfachen Knopfdrucks werden mit SodaStream eine Reihe von positiven Veränderungen in Gang gesetzt – sowohl für Verbraucher:innen als auch für den Planeten. Transportiert über den kraftvollen und eingängigen Song wird „Push for Better“ in dem neuen Spot zum Leben erweckt. Die versprühte positive Energie begeistert und regt völlig automatisch zum Mitmachen an, denn der einzigartige SodaStream Spirit wird vom Bildschirm direkt in die Welt der Konsument:innen übertragen.

Wir pushen better – Sprudeln auf Knopfdruck ist der Hit



Freshness, Expertise, Sustainability, Convenience – der neue Spot startet mit einem Push auf den SodaStream Sprudlerknopf und macht schon ab Sekunde 1 klar, für was die Love Brand steht und was sie kann. Nach dem ikonischen Flüster-Sound „Ah, push it“ der energiegeladenen, sympathischen Protagonistin gibt es kein Halten mehr: Tanzen, Rap, gute Laune, Spaß, Frische – und kein Plastikmüll! Mit unvergleichlicher Leichtigkeit vermittelt der Spot die Benefits des Selbstsprudelns mit SodaStream. Gezeigt werden Close-ups beim Sprudeln, der Zubereitung von frischen Getränken und der Produkte DUO, E-DUO und ART genauso wie mitreißende und energetische Dancemoves im Wideshot sowie Einblicke in die Welt der Konsument:innen.

HeimatTBWA setzt auf Zeitgeist und Unterhaltung



„Wir haben bei dem gesamten Projekt voll auf das Thema Unterhaltung gesetzt, um so jeden Benefit, den SodaStream zu bieten hat auf spielerische Art und Weise zu kommunizieren“,sagt Michael Roeder, Creative Director bei HeimatTBWA, der sich gemeinsam mit seinem Team für die Kampagne verantwortlich zeigt. Dabei war es den Kreativen von Anfang an wichtig den Song authentisch rüberzubringen. Diese Herausforderung wurde auch dank einer international erfahrenen Hauptdarstellerin, die u.a. schon in Musikvideos von Dua Lipa zu sehen war und professionellen Tänzern aus Amsterdam bravourös gemeistert. Genauso wie in Sachen Regie, bei der schnell klar wurde, dass ein eher unkonventioneller Weg eingeschlagen werden muss. Denn aufgrund der Größe bzw. des Umfang des Projektes wurden gleich zwei Directors verpflichtet, die sich perfekt ergänzt haben und ihre unterschiedlichen Erfahrungen eingebracht haben.

Gemeinsam „for Better pushen“



Der 25-Sekünder ist ab sofort im österreichischen TV sowie in sämtlichen digitalen Kanälen als 25-, 20-, 15-, 10- und 6-Sekünder zu sehen. Insgesamt wird die Kampagne rund 120 Mio. Brutto-Werbekontakte erreichen, das sind über 18 Durchschnittskontakte in der Zielgruppe E14+. Kreiert und entwickelt wurde „Push it real good“ in Zusammenarbeit mit HeimatTBWA\The Disruption® Company (Düsseldorf), produziert hat ihn Stereo Films München GmbH. Regie bei den Aufnahmen in Zagreb, Kroatien, führte das Regieduo Lars Knorrn und Jacqueline Hochmuth und Director of Photography war Nikita Kuzmenko.

Verantwortlich auf Seiten HeimatTBWA:

Michael Roeder (Creative Director), Jacqueline Kost (Art Director), Davide Bierboms (Copy Writer), Nicole Neuser (Business Lead), Thilo Strecker (Head of Production)

Verantwortlich auf Seiten SodaStream:

Julian Hessel (Marketing Direktor), Susanne Jacoby ( Marketing Manager Kommunikation), Tim Günther (Marketing Manager), Antonia Arhelger (Digital Brand Manager), Sofia Rosenberger (Digital Brand Manager);

Weitere Informationen zur Kampagne und den Produkten von SodaStream sind auf sodastream.at erhältlich.

Über SodaStream:

SodaStream, ein Tochterunternehmen von PepsiCo, ist die weltweit führende Wassersprudlermarke. SodaStream ist in über 47 Ländern auf der ganzen Welt vertreten und ermöglicht es den Verbraucher:innen, mit nur einem Knopfdruck ein perfektes, personalisiertes Erlebnis mit kohlensäurehaltigen Getränken zu kreieren. SodaStream revolutioniert die Getränkeindustrie und verändert die Art und Weise, wie die Welt trinkt, indem es seinen Nutzer:innen ermöglicht, bessere Entscheidungen für sich selbst und für den Planeten zu treffen. Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie https://sodastream.at/ und folgen Sie SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.