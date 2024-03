Photovoltaik Anbieter HALLOSONNE setzt aufgrund des Klimawandels auf blackout-fähige Technologie von Solax

Die Stromversorgung in Österreich ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern hochwertig und sehr stabil. Trotzdem kommt es immer wieder zu Stromausfällen: Laut E-Control waren 76% aller Österreicher:innen im Jahr 2022 kurzzeitig ohne Strom – im Durchschnitt 70 Minuten lang. Die Ursachen sind vielfältig, aber immer öfter auf ungeplante regional außergewöhnliche Ereignisse und Klimaextreme zurückzuführen. Steigende Temperaturen und damit verbundene Wetterkapriolen führen zu intensiveren Überschwemmungen, Murenabgängen, Sturzfluten und Sturmböen, die Strommasten beschädigen und so regionale Netzausfälle verursachen. Mittel- bis langfristig wird die Anzahl derartiger, klimawandel-basierter Naturereignisse steigen, was direkte Auswirkungen auf die Stromversorgung haben wird.