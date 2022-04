Optimiertes Ticketing für Attraktionen in ganz Europa: bookingkit und Axess verbinden Online-Vermarktung und Zugangskontrolle

bookingkit, Europas führende Buchungs- und Marketinglösung für Touren, Aktivitäten und Attraktionen, und Axess, führender Anbieter innovativer und flexibler Besuchermanagement-Lösungen in den Bereichen Sport, Freizeit, Museen und Attraktionen, schaffen durch die Verbindung ihrer Systeme eine neue, leistungsstarke Ticketing-Umgebung für Attraktionen in ganz Europa.

Im Rahmen der kürzlich geschlossenen Technologiepartnerschaft ist es Betreibern von Attraktionen nun möglich, das gesamte Kunden- und Gästeerlebnis als End-to-End-Gesamtpaket abzubilden; angefangen bei der Online-Buchung von Tickets über die Vermarktung verschiedener Angebote über die wichtigsten Vermarktungskanäle weltweit, wie z.B. GetYourGuide, Tripadvisor/Viator und Google Things To Do, bis hin zur Zugangskontrolle und dem Park- und Zusatzleistungsmanagement.

Beide Unternehmen sehen in der Partnerschaft eine naheliegende Ergänzung ihrer eigenen Produkte und Dienstleistungen. So erläutert Oliver Suter, CSO und Vorstand von Axess: „Als Fullfillment-Partner in der Freizeitindustrie ist es unsere Aufgabe, den Erfolg unserer Kunden durch innovative Ansätze auch außerhalb unserer eigenen Technologieplattform zu maximieren. Dank der leistungsstarken Schnittstelle zu bookingkit nutzen wir das Potenzial der Digitalisierung vollumfänglich aus und verbinden, was zusammen gehört: Ticketbuchung, Online-Vermarktung und Besucher-Management. So lassen sich unsere bestehenden Axess-Systeme sehr einfach um die über bookingkit angeschlossenen Vertriebskanäle erweitern – ein echter Revenue-Boost.“

Auch für bookingkit passt die Zusammenarbeit mit Axess perfekt zum aktuellen Fokus für 2022: „Jedes über bookingkit gebuchte Ticket – ob über den eigenen Ticketshop oder Vermarkter gebucht – kann vor Ort direkt von einem Axess-System validiert werden”, so Matthias Wirz, Chief Growth Officer bei bookingkit. „bookingkit hat sich in den letzten Monaten zu einer starken Gesamtlösung aus Buchung, Management und vor allem Vermarktung entwickelt. Diesen Kern unserer Lösung werden wir 2022 durch intelligente Vernetzung und innovative Partnerschaften um viele, insbesondere für Attraktionen unerlässliche Features ergänzen. Daher sind wir unglaublich stolz, mit Axess den europäischen Marktführer für Zugangssysteme an unserer Seite zu haben. Gestärkt durch gegenseitige Empfehlungen werden wir den bereits vorhandenen gemeinsamen Kundenstamm nun dynamisch betreuen und weiterentwickeln.”

Das integrierte End-to-End-Kundenerlebnis umfasst zunächst die Onlinebuchung von Tickets über die eigene Website sowie über alle angeschlossenen Vertriebskanäle und speist die entstandenen Buchungsdaten in das gemeinsame System ein. Dabei werden die Verfügbarkeiten in Echtzeit auf allen Kanälen aktualisiert. Die Tickets können dann in gedruckter Form oder auf mobilen Endgeräten mit dem Axess-System kontrolliert und für den Einlass freigegeben werden. Dieser Vorgang wird ebenso in Echtzeit erfasst und kann im System zur Besuchersteuerung ausgewertet werden. Für Ticketkunden entsteht ein nahtloser Übergang von der Buchung bis zum Erlebnis.

Bildmaterial zur Medieninformation finden Sie hier: https://we.tl/t-qg7E3Bw9lk

Über Axess

Axess ist internationaler Leader und Trendsetter wenn es um das Besuchermanagement und B2B-Service Lösungen geht. Auf der ganzen Welt findet man unsere Systeme in vielen beliebten Skiregionen, Stadien, Messezentren, Freizeitparks, Museen und im Touristic Transport. Hauptsitz ist in Anif/Salzburg (Österreich), wo die Hauptabteilungen Vertrieb, Marketing, Finanzen sowie Hard- und Softwareentwicklung angesiedelt sind. Im Axess Werk in Innsbruck (Tirol) werden alle innovativen Hardwareprodukte und Axess Cards für die verschiedenen Geschäftsbereiche hergestellt. Insgesamt arbeiten mehr als 360 Mitarbeiter täglich für Kunden in über 53 Ländern. Die Axess AG wurde 1998 gegründet und ist mit 21 Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Weitere Informationen unter www.teamaxess.com/de

Pressekontakt Axess

Mag. Claudia Wuppinger

T: +43 6246 202-141 | M: +43 664 1066400| E: c.wuppinger@teamaxess.com

Über bookingkit

bookingkit ist Europas führende SaaS-Lösung von Touren und Aktivitäten, den drittgrößten Tourismussektor weltweit. Die Software-as-a-Service stellt eine standardisierte und skalierbare Technologie für Reise- und Aktivitätsanbieter zum Verkauf und zur Vermarktung ihrer Buchungen zur Verfügung. Mit seinem integrierten Vertriebssystem dient bookingkit als digitale Zweiwege-Infrastruktur und verbindet auch Reisebüros und andere Vertriebskanäle mit einer umfangreichen Bibliothek von Experiences, die in Echtzeit aktualisiert werden. Das Unternehmen erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter Platz 3 des “Deutscher Tourismuspreis 2019”, die Auszeichnung "EMEA Travel Innovator" von PhocusWright Europe, die Auszeichnung "Startup of the Year" des Travel Industry Club, “Trophée d’innovation 2019” des französischen L’Echo touristique und die Bewertung "Sehr gut" von Deutschlands renommierten Vergleichsportal vergleich.org.

bookingkit wurde 2014 von Christoph Kruse und Lukas C. C. Hempel gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.bookingkit.com

Pressekontakt bookingkit

Frank Scheibe

T: +49 30 555796818 | M: +49 1577 2588917 | E: pr-germany@bookingkit.net