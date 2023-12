ÖVGW: Wieder Bestnoten für die Gasnetzbetreiber

Die österreichischen Gaskunden sind mit den Leistungen ihrer Gasnetzbetreiber weiterhin sehr zufrieden, die aktuell wieder aufflammenden Spekulationen über mögliche Engpässe und damit verbundene Preissteigerungen sowie Negativkampagnen zum Thema Gas ändern daran nichts. Dies zeigt aktuell die jährlich durchgeführte Meinungsumfrage des Marktforschungs­unternehmens marketmind GmbH im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW).

Österreichweit wurden mehr als 1800 Interviews mit Zufallsstichproben von Haushalts- und Gewerbekunden durchgeführt. Die Gasnetzbetreiber werden laut der Umfrage als ausgesprochen zuverlässig (Mittelwert 1,34 auf einer Schulnotenskala von 1 bis 5) eingestuft. Auch die gebotene Sicherheit (Mittelwert 1,42) und die Qualität der Serviceleistungen (Mittelwert 1,46) wird sehr positiv beurteilt.

„Trotz laufender negativer Kampagnen in Zusammenhang mit Erdgas sind unsere Kundinnen und Kunden weiterhin sehr zufrieden mit unseren Leistungen und der hohen Versorgungssicherheit mit Gas. Diese Wertschätzung für unseren Einsatz freut uns besonders und zeigt auch, wie wichtig eigene Erfahrungen nach wie vor für die Meinungsbildung sind“, erklärt Dipl.-Ing. Stefan Wagenhofer, Geschäftsführer der Gas Connect Austria und Sprecher des Gasfachs der ÖVGW, die positiven Ergebnisse.

Zuverlässig, sicher und kompetent

Gas steht aus Sicht der Befragten jederzeit störungsfrei zur Verfügung (Mittelwert 1,30). Die technische Kompetenz des Gasnetzbetreibers in Bezug auf die Sicherheit des Gasnetzes (Mittelwert 1,31) wird hoch eingeschätzt. Termine für Zählerablesung und -montage oder Wartungsarbeiten werden verlässlich eingehalten (Mittelwert 1,34).

Grünes Gas – Bekanntheitsgrad steigt

Seit 2019 werden auch Fragen zum Thema erneuerbares bzw. Grünes Gas gestellt. Das Wissen um das Vorhandensein von Grünem Gas im Gasnetz steigert sich kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Heuer gaben bereits 49 Prozent der Befragten an, schon davon gehört zu haben, dass Grünes Gas im Gasnetz vorhanden ist (2020 waren es erst 25 %, 2021 36 % und 2022 43 % der Befragten). Darüber hinaus nützen 14 Prozent nach ihren Angaben Grünes Gas bereits im eigenen Haushalt, was im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung von 5 % ausmacht. Heuer wurde erstmals auch nach den Gründen gefragt, warum Grünes Gas nicht verwendet wird, was hauptsächlich auf mangelnde Information über das bereits bestehende Angebot und die eigenen Wahlmöglichkeiten zurückzuführen ist. Zu teuer ist Grünes Gas lediglich für 10 Prozent der befragten Personen. Als Vorteile von Grünem Gas nennen die Befragten vor allem Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz, auch die Produktion in Österreich und die Unabhängigkeit vom Ausland spielen eine Rolle.

Während die ÖVGW weiterhin intensiv an den technischen Voraussetzungen für Transport und Verwendung von Wasserstoff arbeitet und dazu bereits erste Richtlinien herausgegeben hat, setzt sich der Fachverband Gas Wärme fortlaufend für einen verlässlichen Rechtsrahmen für Grüne Gase ein, der die dringend notwendigen Investitionen für Erzeugung, Transport und Speicherung ermöglicht. „Grüne Gase wie Biomethan und Wasserstoff sind ein zentraler Schlüssel zu einer erfolgreichen Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Deshalb arbeiten wir europaweit an Umsetzungsprojekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Erzeugung, über den Transport, die Speicherung bis hin zum Verbrauch. Dafür gehen wir als Gasnetzbetreiber auch aktiv in Vorleistung. Von Seiten der Politik braucht es allerdings dringend einen geeigneten technologieoffenen Rechtsrahmen für Wasserstoff und Biomethan genau wie bei Ökostrom, um langfristige Investitionen zu sichern und möglichst rasch die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz zu erhöhen“, betont Wagenhofer.

Trotz der intensiven Informationstätigkeit des Fachverbands Gas Wärme und der ÖVGW fühlt sich ein großer Teil der Befragten (58 %) noch immer (zu) wenig über Grünes Gas informiert. Der positive Trend der letzten Jahre hält aber weiterhin an und auch heuer hat sich der subjektive Informationsstand wieder verbessert. Alle neuen Entwicklungen und grundlegende Fakten zu Grünem Gas finden Sie auf der rundum erneuerten Website gruenes-gas.at. Eine besondere Empfehlung: Sehen Sie sich das „energiegeladene“ Video von Science Buster Dr. Martin Moder an, der nicht nur eine gewaltige Menge Wissen über Grüne Gase in wenigen Minuten vermittelt, sondern dabei auch bestens unterhält.

Studiendetails

An der Studie, die im Auftrag der ÖVGW von der marketmind GmbH durchgeführt wurde, nahmen 9 von insgesamt 21 österreichischen Gasnetzbetreibern teil.

Stichprobengröße: 1.814 Interviews insgesamt, Random-Sample von 200 bis 203 aller Kunden (Haushalt und Gewerbe bis max. 50.000kWh/Jahr) des jeweiligen Verteilnetzbetreibers

Methode: CATI (Computerunterstütze Telefoninterviews); verwendet wurden 5-stufige Skalen, wobei 1 „sehr zufrieden“ und 5 „überhaupt nicht zufrieden“ bedeutet

Durchführungszeitraum: Juli bis Oktober 2023

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die freiwillige Vertretung der österreichischen Gasnetzbetreiber und Wasserversorgungs-unternehmen. Sie zählt alle Gasnetzbetreiber und über 280 Unternehmen im Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 2.000 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 Prozent der Bevölkerung mit Trinkwasser.