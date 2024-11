Österreichs bestbewertete Fachbetriebe für Bau und Sanierung

Zuverlässige Fachbetriebe zu finden, ist gar nicht so leicht, wie bereits so mancher Bauherr:in festgestellt hat. Die Informationen, die man im Freundes- und Verwandtenkreis einholen kann, sind meistens von eingeschränkter Brauchbarkeit, und im Netz sieht es nicht viel besser aus - viel Selbstlob, harsche Kritik und widersprüchliche Informationen. Hat man schließlich einen geeigneten Auftragnehmer:in entdeckt, ist dieser oft monatelang ausgebucht. Abhilfe schafft die Online-Plattform daibau.at, die seit 2016 österreichweit geprüfte Fachbetriebe mit seriösen Bauherr:innen zusammenbringt. Viele zufriedene Bauherr:innen und Firmen machten das Konzept von Daibau zum Erfolg, sodass die Plattform ihre Tätigkeit auch auf Deutschland (daibau.de) und die Schweiz (daibau.ch) ausweiten konnte.

Daibau.at - Die Lösung für Ihre Bau- und Sanierungspläne

Daibau ist die größte Plattform fürs Bauwesen, die von Architekten und Baufachleuten entwickelt wurde, um die Suche nach zuverlässigen Fachbetrieben zu erleichtern. Mit mehr als 13.500 österreichischen Fachbetrieben aus allen Bau- und Sanierungsbereichen - von Malerei und Fliesenverlegung über Pflasterung und Gartengestaltung bis hin zu Hausbau und Vermessungswesen - bietet die Plattform eine breite Auswahl. Jede Firma verfügt auf der Plattform über ein transparentes Profil sowie authentische Kundenbewertungen.

Vertrauen durch geprüfte Qualität

Vor ihrer Aufnahme werden alle Auftragnehmer:innen von Daibau umfassend überprüft. Zu den Mindestanforderungen gehören eine gültige Gewerbeanmeldung, mindestens ein Jahr Geschäftstätigkeit und natürlich nicht gesperrte Konten. Und obwohl Daibau einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des Bausektors leistet, führen die Mitarbeiter:innen mit jedem Interessierten auch ein persönliches Interview, um sicherzustellen, dass hinter den Daten echte Menschen stehen. Dadurch wird gewährleistet, dass nur vertrauenswürdige Auftragnehmer:innen in die Daibau-Community aufgenommen werden.

Echte Kundenbewertungen für Transparenz

Ein wichtiger Bestandteil des Systems Daibau sind echte Kundenbewertungen. Nutzer:innen, die über die Plattform einen Auftragnehmer:in gefunden und mit ihm ein Projekt durchgeführt haben, können danach eine Bewertung dieses Auftragnehmer:in abgeben. In die Bewertungen fließen Beratungskompetenz, Kosten und Ausführungsqualität ein, was für künftige Nutzer:innen der Plattform eine große Hilfe ist. Schlechte Bewertungen werden von Daibau mit besonderer Sorgfalt geprüft und Auftragnehmer:innen, die mehrmals schlecht bewertet werden, werden von der Plattform ausgeschlossen. Bis heute hat die Plattform über 25.000 authentische Kundenbewertungen gesammelt. Natürlich prüft Daibau auch die Kontaktdaten der Kund:innen, damit die Fachbetriebe nur seriöse Anfragen erhalten.

Die Vorteile sprechen sich herum

Zuverlässigkeit und Seriosität sind der Schlüssel zu Daibaus Erfolg: In Österreich wird die Plattform jeden Monat von mehr als 120.000 Nutzer:innen besucht, die etwa 2.000 neue Anfragen einreichen. Insgesamt wurden bisher Anfragen für rund 91.000 Projekte mit einem geschätzten Gesamtwert von über 603 Millionen Euro auf Daibau gestellt. Darüber hinaus finden Sie auf der Plattform Richtpreise für Bauleistungen sowie Tausende nützliche Tipps rund ums Bauen und Sanieren.

Übrigens: Die Auftragnehmer:innen mit den besten Kundenbewertungen bekamen in diesem Jahr von Daibau einen besonderen Vertrauensbeweis überreicht: den Aufkleber „Daibau Kundenwahl 2024“. Diesen können sie an ihrem Fahrzeug, im Büro oder an einer anderen gut sichtbaren Stelle anbringen, um potenziellen Kunden zu zeigen, dass sie nach Meinung ihrer vorhergehenden Kund:innen zu den Besten gehören.

