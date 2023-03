Österreichisches Reinigungsunternehmen startet 2023 durch

Diese Woche ging es Schlag auf Schlag mit den Neuigkeiten, die uns aus der Firmenzentrale des österreichischen Familienunternehmens und Facility Management Service Dienstleisters IFMS erreichten. „Innovativ, fair, miteinander, sicher“ lautet der Claim des Unternehmens und unter diesem Motto wird visionär gearbeitet.

Zunächst stellt sich die IFMS personell neu und hochkarätig in Niederösterreich auf. Mit Andreas Pröll gelang es, für die IFMS Niederösterreich, einen arrivierten Unternehmer und Quereinsteiger als Geschäftsführer zu gewinnen. „Andreas Pröll und ich sind schon viele Jahre befreundet und haben immer wieder über eine Zusammenarbeit gesprochen. Ich vertraue hier dem Fachwissen und dem Geschäftssinn meines Freundes und kenne unseren neuen Geschäftsführer als kompetenten und vernetzt denkenden Geschäftsmann, dessen Verwurzelung in Niederösterreich selbsterklärend ist.“ so Andreas Ubl, Eigentümer der IFMS Unternehmensgruppe.

„Die Reinigungsbranche ist eine wertige, krisenfeste und systemerhaltende Branche, die mich immer schon fasziniert hat. Es geht einerseits um starke Schlagworte wie Hygiene und Sauberkeit, die gerade in den letzten Jahren einen neuen Stellenwert erlangen konnten. Andererseits geht es um die Vielfältigkeit der Kunden und anfallenden Aufgaben eines Geschäftsführers in der Reinigung, die mich gereizt haben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Andreas Ubl, die gesteckten Ziele zu erreichen!“ führt Andreas Pröll weiter aus.

Doch nicht nur in der Geschäftsführung wurden die tragenden Säulen verstärkt.

Die Werbekampagne 2023 des Reinigungsdienstleisters steht ganz im Zeichen der Personalsuche und der Mitarbeiter:innen. Sie zeigt die Reinigungskräfte einmal anders, ganz privat, wie Sie Ihren Hobbies und Interessen nachgehen.

„Wir sind ein ständig wachsendes Unternehmen und bei uns gibt es immer Arbeit und Jobs. Deshalb haben wir auch die Kampagne mit einem Personalaufruf verbunden und in unserer Werbung und für uns als Arbeitsplatz, kann niemand besser sprechen als unsere eigenen Mitarbeiter:innen!“ so Aline Basel, CMO IFMS.

Andreas Ubl, selbst Teil der Prüfungskommission der Gebäudereinigungsakademie, ist überzeugt, dass es 2023 so sehr wie noch nie darum gehen muss, die Reinigungsbranche zu erklären und die Menschen zu zeigen, die hinter der, in Österreich allgemein herrschenden Sauberkeit stehen. „Wer bei uns in der Reinigung arbeitet, hat Ausbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und eine krisenfeste, faire Entlohnung… Das ist in der heutigen Zeit viel wert. Das Gefühl Sauberkeit und Ordnung herzustellen ist unbezahlbar!“, bestätigt Andreas Ubl.

Die Mitarbeiter:innen präsentierten stolz die neuen Sujets, die Reinigungskräfte in ihrem Alltag zeigen. „Wir werden noch immer als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Wir sind Menschen und lieben unsere Arbeit! Privat gehen wir tanzen, machen Sport, lieben unsere Familien und leisten einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag. Unsere neue Kampagne zeigt uns so wie wir sind.“ Sagt Zoran Feratovic, ein Vorarbeiter von IFMS.

„Bei der IFMS habe ich eine zweite Familie gefunden, die Kampagne ist super“ so Olga Luitan kurz und bündig.

Die IFMS ist ein in gesamt Österreich agierender Facility Management Service Dienstleister mit 900 Mitarbeiter:innen aus 47 verschiedenen Ländern.



Weiterführende Informationen finden Sie auf www.ifms.co.at