Ökoprofit zeichnet Nachhaltigkeitsengagement der Brauerei Puntigam aus

Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen zu gestalten, dass ist das erklärte Ziel der Brau Union Österreich. Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie „Brewing a better world“, der sich das Unternehmen als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie verschrieben hat, werden an allen Standorten nachhaltige Projekte umgesetzt. Ein Vorzeigebeispiel dafür ist die Brauerei Puntigam, deren Umweltmaßnahmen seit Jahren mit dem Ökoprofit gewürdigt werden. Auch 2020 wurde die Auszeichnung wieder verliehen.



Aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Maßnahmen konnte keine Verleihung im Rahmen eines Empfanges stattfinden. Dafür hatte Claudia Arlak vom Referat für nachhaltige Entwicklung der Stadt Graz unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen bei der Übergabe der Urkunde in der Brauerei Gelegenheit, sich vor Ort selbst ein Bild vom nachhaltigen Engagement zu machen.

In der Brauerei Puntigam werden pro Jahr rund eine Million Hektoliter Bier gebraut. Puntigamer ist eine der meistverkauften Biermarken Österreichs und steht für nachhaltige Bierkultur. Im gesamten Betrieb der Brauerei Puntigam werden kontinuierlich Maßnahmen gesetzt, um Energie zu sparen und Ressourcen zu schonen. So konnten auch 2020 wieder Einsparungen beim Verbrauch von Wasser und Strom erzielt werden. Besonders erfreulich sind die Wärmeeinsparungen, die sich durch Optimierungen in der Energierückgewinnung auf über 160.000 kWh pro Jahr belaufen.



„Es ist ein grundlegender Bestandteil unserer Arbeit, die Abläufe in der Brauerei effizienter und somit umweltschonender zu gestalten. Somit verfolgen wir die gleichen Ziele wie die Stadt Graz mit dem Umweltprogramm Ökoprofit und freuen uns, dass unsere Leistungen anerkannt und gewürdigt werden“, ist Johannes Eregger, Braumeister der Brauerei Puntigam, stolz.



Brauen mit der Kraft der Sonne

Das mit Bier geheizt werden kann, beweist die Brauerei Puntigam bereits seit 2018. Ein innovatives Konzept ermöglicht es, die Abwärme aus dem Brauprozess für die Wärmeversorgung von 800 Wohnungen des Brauquartier Puntigam zu nutzen.



Nun soll am Standort auch mit der Kraft der Sonne gebraut werden. Dabei wird zum Wohl aller gehandelt. Denn zunächst wurde am Dach der Mehrweghalle der Brauerei eine Photovoltaik-Volleinspeiseanlage installiert, die nun Strom für ca. 600 Haushalte erzeugt. Erst in einem zweiten Schritt wird eine Eigenverbrauchsanlage in Betrieb genommen, die Strom für die Nutzung in der Brauerei selbst liefert. Der Baustart dieser Photovoltaikanlage am Dach der Einweg- und Logistikhalle ist im ersten Quartal 2021 geplant.



Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“ sowie den limitierten Puntigamer Saisonspezialitäten passend zur Jahreszeit: Puntigamer Frühjahrskrone, Puntigamer Herbstmeister und Puntigamer Winterkönig.

www.brauunion.at