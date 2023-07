Neuer Unternehmenssitz für AstraZeneca Österreich: AstraZeneca stellt Nachhaltigkeit ganzheitlich in den Fokus

AstraZeneca stellt nachhaltiges Handeln in den Vordergrund: Im Green-Building VIO PLAZA wird das neue Österreich-Headquarter eingerichtet und damit das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz untermauert.

AstraZeneca investiert in Österreich: Neuer Standort unterstützt starkes Wachstum von AstraZeneca Österreich – in den letzten 5 Jahren wuchs die Belegschaft um ca. 50% auf mittlerweile über 200 Mitarbeiter:innen.



AstraZeneca Österreich, einer der führenden Arzneimittelhersteller, setzt sein Engagement für Nachhaltigkeit konsequent fort und gibt den bevorstehenden Umzug in das hochmoderne und nachhaltige VIO PLAZA bekannt. Der Umzug ist die logische Konsequenz des starken Wachstums des Unternehmens, welches in den letzten fünf Jahren auf über 200 Mitarbeiter:innen wuchs. Der Standortwechsel steht ganz in Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von AstraZeneca, die alle Unternehmensbereiche durchdringt. AstraZeneca wird voraussichtlich Ende dieses Jahres in das neue Landmark-Gebäude im Süd-Westen Wiens einziehen, das diesen hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit gerecht wird.

AstraZeneca Österreich ist seit langem bestrebt, nachhaltige Praktiken in seine Geschäftstätigkeiten zu integrieren. Der Umzug in das VIO PLAZA unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine grüne Zukunft sowie seine Bemühungen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft zu leisten. Das neue Gebäude bietet AstraZeneca nicht nur die ideale Plattform, um seine Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen, sondern auch ausreichend Platz für das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens – allein in den letzten fünf Jahren wuchs die Belegschaft um knapp 50%.

Neues Arbeitsumfeld unterstützt AstraZenecas Nachhaltigkeitsziele

"Der Umzug in das VIO PLAZA ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von AstraZeneca Österreich. Wir sind stolz darauf, in ein Gebäude einzuziehen, das unseren Werten entspricht und unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsprogramme unterstützt", sagt Filippo Fontana, Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich. "Eine gesunde Gesellschaft erreichen wir nur mit einer gesunden Umwelt. Als Unternehmen, das sich der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen verschrieben hat, ist es für uns von großer Bedeutung, einen nachhaltigen Ansatz in all unseren Aktivitäten zu verfolgen. Das VIO PLAZA bietet uns die perfekte Umgebung, um unsere Vision von einer nachhaltigen Zukunft zu verwirklichen."

Nachhaltiges Vorzeigegebäude mit innovativen Technologien

"Unser Ziel beim Bau des VIO PLAZA war es, eine wegweisende ökologische Infrastruktur zu schaffen, die Technologie und Nachhaltigkeit vereint. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir mit AstraZeneca Österreich einen Partner gefunden haben, dessen Werte sich mit unseren decken", betont Dr. Klaus Miro, Geschäftsführer des VIO PLAZA. "Mit unseren innovativen Ansätzen und umweltfreundlichen Lösungen möchten wir einen positiven Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen leisten." Das Gebäude weist eine nachhaltige Bau- und Gebäudetechnik auf, darunter rund 2.300 m² Photovoltaik-Fläche auf Dach und Fassade, energiesparende Beleuchtungssysteme und eine effiziente Wärmedämmung. Integraler Bestandteil des VIO PLAZA Projekts ist die Nutzung des Wiental-Sammelkanals. Dieser wird zur Kälte/Wärme-Anlage mit einer Kälterückkühlleistung von bis zu 6 Megawatt und einer Wärmegewinnung von bis zu 1,2 Megawatt umgebaut und nutzt so die Abwärme von knapp 200.000 Haushalten – sie ist damit aktuell österreichweit die größte Anlage dieser Art aus einem kommunalen Kanalsystem. Dadurch sollen annähernd 100% der Kühlleistung und rund 30% des Heizbedarfs des gesamten Gebäudes gedeckt werden. Für diese Bestreben wurde das Gebäude bereits mit dem Platin-Vorzertifikat für „Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) ausgezeichnet.

Der Umzug in das VIO PLAZA wird AstraZeneca Österreich nicht nur ermöglichen, von den nachhaltigen Merkmalen des Gebäudes zu profitieren, sondern auch eine optimierte und zukunftsweisende Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. „Wir freuen uns darauf, unsere Geschäftstätigkeit noch heuer in das VIO PLAZA zu verlegen und so unserem Engagement für Nachhaltigkeit und dem Streben nach einer besseren Zukunft treu zu bleiben“ schließt Filippo Fontana.

AstraZeneca verfolgt das Ziel, die Treibhausgasemissionen aus der weltweiten Geschäftstätigkeit bis 2026 um 98 % zu reduzieren, ausgehend von dem Basisjahr 2015. Das Ziel ist das Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemissionen durch Maximierung der Energieeffizienz, Umstellung auf erneuerbare Energiequellen und Investitionen in den Abbau von Treibhausgasen in der Natur, um den verbleibenden Treibhausgasausstoß zu kompensieren. Ein weiteres wichtiges Element zur deutlichen Senkung des CO2-Fußabdruckes ist die komplette Umstellung der Firmenflotte auf Elektroautos. Bis 2025 wird auf eine „Green Fleet“ umgestellt sein – bis Jahresende 2023 werden bereits 3 von 5 der Firmenwägen von AstraZeneca Österreich vollelektrisch unterwegs sein.

Über AstraZeneca



AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs-, Infektions- und Autoimmunerkrankungen sowie Seltene Erkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patient:innen weltweit angewendet.

AstraZeneca Österreich zählt zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt und ist die Nummer 1 bei klinischen Studien in Österreich. So leistet das Unternehmen einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung von Therapien und Heilung oder Linderung von Krankheiten – etwa durch die Behandlung von vier der fünf tödlichsten Krankheiten. Das Unternehmen schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, fördert Talente und bietet Freiraum für die Entwicklung seiner Mitarbeiter:innen. AstraZeneca hat sich zudem einer gesunden Gesellschaft auf einem gesunden Planeten verpflichtet.

