Neuentwickelter Kreditvergleich von Finanz Startup OPTIFIN

Die Grazer Firma OPTIFIN GmbH ermöglicht ab sofort mit nur wenigen Klicks einen direkten Vergleich von hunderten Kreditangeboten auf Basis aktuell vergebener Kredite. Auf https://www.optifin.at/kreditvergleich/ sehen zukünftige Eigenheimbesitzer auf einen Blick, welche Finanzierungsmöglichkeiten sie haben.



"Der Rechner ist ganz einfach zu bedienen", betont Mario Schantl, Geschäftsführer der OPTIFIN GmbH. „Sie geben ganz anonym nur drei Daten ein: Die benötigte Finanzierungssumme, Ihr Eigenkapital und die gewünschte Laufzeit. Und schon wirft Ihnen der Rechner eine ganze Reihe an Finanzierungsmöglichkeiten aus.“ Wer einen Kredit mit fixer Verzinsung wünscht, kann außerdem auch die gewünschte Dauer der Fixzinsphase angeben.



Aktuellste Daten für die Allgemeinheit

Der Kreditrechner greift im Hintergrund auf aktuelle Kreditangebote von über vierzig Finanzierungsspezialisten der Partnerfirma REALfinanz zurück. Diese Daten werden nach jeder Anfrage anonymisiert hinterlegt und so der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Das garantiert, dass der Rechner auch immer am Letztstand der Zinsentwicklung ist. Man muss nicht erst abwarten, bis man ein Angebot erhält, sondern der Rechner zeigt in Echtzeit direkt unter der Eingabemaske die Kreditmöglichkeiten an.

Zinsen und Raten

Aufgebaut ist das Ergebnis so: Sie erhalten mehrere alternative Kreditmöglichkeiten. Vorweg steht die Laufzeit und die Kreditart (fix oder variabel) und – wenn gewünscht – die Dauer der Fixzinsphase. Der Vergleichsrechner wirft für jeden Kredit die zwei wichtigsten Komponenten aus, nämlich die Zinsen (sowohl Soll- als auch Effektivzinsen) und die Raten. Wer den Kredit direkt anfragen will, findet auch dafür einen Button, der ihn zur Anfrage weiterleitet. „Auch für die Weiterbearbeitung der Anfrage brau-chen wir nur ein Minimum an Daten“, erklärt Schantl.

Durchschnittlicher Wert und Top-Deal

Da die Kreditkonditionen je nach Bonität des Kreditnehmers abweichen können, zeigt die Ergebnisliste zwei unterschiedliche Werte an:

den Durchschnitt aller in den letzten Wochen angefragten Krediten mit denselben Eingabeda-ten (Finanzierungssumme, Eigenkapital und Laufzeit) und

die beste in den letzten Wochen erhaltene Immobilienfinanzierung. Dieser zeichnet sich in der Regel durch niedrigere Zinsen und Raten aus.

Der Kreditrechner ist natürlich ein gänzlich unverbindliches Instrument der Erstinformation. Aber auch weiterführende Anfragen bleiben unverbindlich, bis sich der Kreditnehmer für eine der angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten entscheidet.

Über OPTIFIN GmbH

OPTIFIN steht für "die optimale Immobilienfinanzierung". Wir verbinden das Digitale mit der Welt der persönlichen Beratung. Dabei arbeiten unsere Finanzierungsspezialisten immer im Sinne des Kunden, bankenunabhängig und ohne zusätzliche Kosten. Wir leisten dabei nicht nur persönliche Beratung, sondern vergleichen für unsere Kunden bis zu 80 verschiedene Anbieter, darunter alle Banken und Bausparkassen in Österreich und auch exklusive Anbieter aus Deutschland. Wir arbeiten täglich daran unser Service für unsere Kunden zu verbessern, um die optimale digitale Finanzierung zu ermöglichen.

https://www.optifin.at/kreditvergleich/