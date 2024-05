MTEL lässt den SWEAZY los

Lange hat es nicht gebraucht, bis die bekannten Schweizer Schafe ganz unbemerkt über die österreichische Grenze gekommen sind und gleich einen sehr sympathischen Einstand mit dem MTEL SWEAZY machen.

Ein Tarif der es in sich hat und für Furore sorgt. Neben dem sympathischen Design unserer digitalen Schafe hat er gleich 55 GB Datenvolumen um sorgenfrei im Internet zu surfen – davon kann man 15 GB in der EU aber auch in unserem westlichen Nachbarland, der Schweiz verwenden. Unlimitierte Minuten und SMS und den modernsten Internetschutz MTEL NETPROTECT inklusive, runden das Angebot ab.



Das Beste ist aber der Preis – 11,43 Euro monatlich für diese Leistung – ohne Servicpauschale – ohne Mindestbindung – und ohne Aktivierungskosten. Kostenlose Rufnummernmitnahme selbstverständlich. Mit diesem supergünstigen Vertragstarif ist das lästige Aufladen der Wertkarten und ständiges Überprüfen des Guthabenstands hinfällig. MTEL SWEAZY ist ab sofort in allen MTEL Shops, bei Hartlauer und im gut sortierten Mobilfunk Fachhandel erhältlich.

Fazit: Preise eines Wertkartentarifs, alle Vorteile eines Vertragstarifs

Zusätzlich wartet MTEL für alle bestehenden Kunden mit einer Überraschung auf: Alle Tarife die bereits jetzt die Roaming Plus Zone mit der Türkei, Israel oder Indien bekommen ein weiteres Land in diese Zone dazu: Ab 01.06.2024 sind die Vereinigten Arabischen Emirate im kostenlosen Datenvolumen inkludiert.

Damit wird „Habibi, Come to Dubai“ jetzt auch ohne Zusatzkosten für die Internetnutzung in dieser beliebten Urlaubsdestination möglich. Ankommende Anrufe sind ebenfalls für alle MTEL Kunden in Dubai oder in Doha keine Kostenfalle, sondern Gratis.

MTEL Austria arbeitet laufend daran, das Angebot und Service für seine Kunden zu verbessern und wird auch noch ab 14.06.2024 eine weitere Überraschung präsentieren, die dann auch kommuniziert wird.

Eines ist klar – MTEL Kunden können sich jetzt schon freuen!

MTEL – Wir machen den Unterschied

Über MTEL Austria:

MTEL Austria ist ein MVNO im Netz der A1. MTEL betreibt zusätzlich die MNVO’s MTEL Germany in Deutschland und MTEL Switzerland in der Schweiz.

Die Vision von MTEL ist es alle Menschen miteinander zu verbinden, durch Produkte, die sich an unseren Kunden und deren Bedürfnisse orientieren. Unkompliziert und möglichst viele Lebensbereiche zum Thema Kommunikation abdecken. Mobilfunk, TV und Internet.

Unsere Schafe findest du hier:

