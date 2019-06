Mit dem MBA-Studium der SMBS zum Marketing Manager

Als Reaktion auf zahlreiche Anfragen von Interessenten und Unternehmen der Salzburger Wirtschaft entschied sich die SMBS vor drei Jahren, eine weitere erstklassige postgraduale Ausbildung mit Fokus auf Marketing und Vertrieb anzubieten. „Mit diesem Programm wollen wir den zahlreichen, innovativen und international agierenden Unternehmen ein adäquates Ausbildungsprogramm bieten. Berufsbegleitend und praxisnah sowie mit einem akademischen Abschluss der Universität Salzburg bieten wir einen wertvollen Input zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Salzburg“, so Prof. Dr. Gerhard Aumayr, Executive Dean an der SMBS– University of Salzburg Business School.

Der Studiengang vermittelt Grundlagen zur marktorientierten Unternehmensführung sowie zu allgemeinen Themen des Marketing Managements mit speziellem Hinblick auf Markenmanagement & Integrierte Kommunikation, internationales Marketing & Online Marketing, sowie Vertriebs- & Preismanagement. Das Masterstudium spricht gezielt Schlüsselkräfte in Marketing- und Vertriebsabteilungen an, UnternehmerInnen, die ihre Marketing-Kenntnisse auffrischen wollen, sowie ManagerInnen, die es anstreben, fachliche Kompetenz in diesen Bereichen zu erwerben, oder zu erweitern.

Modular aufgebautes MBA-Design der SMBS

Die Flexibilität des modular aufgebauten Studienprogramms, welches sich über vier Semester erstreckt, passt sich den individuellen Bedürfnissen von berufstätigen TeilnehmerInnen perfekt an: So können die vier Management- und Leadership Module, die drei Professional Module (wird als universitäres Kurzstudium geführt) und der einmalige Study Trip nach Washington DC in einem Stück absolviert werden. Sofern die Studierenden mit den 3 Professional Modulen beginnen, schließen sie diese mit einem Zertifikat der Universität Salzburg ab und haben somit die Möglichkeit, im Anschluss die Core Subjects zu absolvieren, um den akademischen Titel eines Master of Business Administration (MBA) an der Universität Salzburg zu erwerben.

Für den Marketing-Management Block zeichnen sich Prof. Katja Hutter (Professur Uni Salzburg, sowie Research Fellow an der Harvard University, NASA Tournament Lab) gemeinsam mit Prof. Dominik Walcher (Professur FH Salzburg sowie Research Associate am Massachusetts Institute of Technology ( MIT)) verantwortlich. Die beiden sind ihres Zeichens Experten in Themen wie Open Innovation, Brand Management, Business Modelling und User Generated Content und führen die Studierenden in die Welt des Marketings ein.

Den Fokus Vertriebsmanagement gestalten Prof. Günter Berger (Professur FH Salzburg sowie Unternehmensberater) und Mag. Matthias Theiner (M.O.T. Consulting) gemeinsam aus. Interessante Themen wie die Wahl des richtigen Vertriebskanals, Key Account Management und User Experience spielen hier eine wichtige Rolle. Ein Highlight ist auch der Praxisbezug, welcher durch interessante Exkursionen hergestellt wird. Im Rahmen dieses Moduls können die Studierenden verschiedenste Vertriebskonzepte vor Ort kennenlernen und analysieren.

Den krönenden Abschluss bildet das Modul, das an der University of Toronto, Kanada stattfindet. Federführend ist dabei Prof. Peter Constantinou, Spezialist im Bereich „Brand Management in a Crisis“. Die Studierenden erleben den „Canadian Way of Doing Marketing and Sales“ live in einer der weltweit innovativsten Metropolen.

Vortrag zum Tema: Gegenwärtige Entwicklungen in Marketing & Vertrieb

Durch Digitalisierung und technischen Fortschritt haben sich in den letzten Jahren große Veränderungen auf Anbieter und Nutzerseite ergeben, was Einfluss auf das zeitgemäße Marketing hat.

Neben neuen (digitalen) Angeboten und Geschäftsmodellen hat der Kunde von heute ein Höchstmaß an Wünschen und Interaktionsmöglichkeiten (Stichwort:Partizipationsgesellschaft).

Ein erfolgreiches Unternehmen kennt die Anforderungen dieser

„Ich-Alles-Überall-und-Sofort“-Kunden und richtet sein Leistungsangebot darauf aus oder vermarktet seinen bewussten Verzicht als USP (Stichwort: Digital Detox,

L.O.V.O.S – „Lifestyle of Voluntary Simplicity“).



