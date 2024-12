Ministerpräsident RAMA empfängt Honorarkonsul POSSET mit Delegation zum Staatsbesuch in Tirana

© Ministerpräsident RAMA empfängt Honorarkonsul POSSET mit Delegation zum Staatsbesuch in Tirana / Fotocredit: Markus PossetMinisterpräsident RAMA empfängt Honorarkonsul POSSET mit Delegation zum Staatsbesuch in Tirana / Fotocredit: Markus Posset

Der Honorarkonsul der Republik Albanien in Österreich, Mag. Markus POSSET MBA MSc freut sich über die persönliche Einladung des albanischen Ministerpräsidenten nach Tirana. Themen waren unter anderem Wirtschaftsgespräche zwischen Österreich und Albanien sowie die aktuelle politische Lage in Österreich und in der europäischen Union.