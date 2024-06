Manuel Fasnacht von der COACHME GmbH ermöglicht präzise Leistungsdiagnostik für Ausdauersportler fernab von Laboren

Der technische Fortschritt ist auch im Ausdauersport angekommen: Innovative Technologien ermöglichen es, eine wissenschaftlich akkurate Leistungsdiagnostik ortsunabhängig durchzuführen - und bieten damit entscheidende Vorteile für Athleten. Auf dieser Basis unterstützt auch Manuel Fasnacht Radsportler, Läufer und Triathleten dabei, ihre vollen Leistungspotenziale zu entfalten. Wie die remote Leistungsdiagnostik abläuft, welche Vorteile sie bietet und mit welcher innovativen Software er arbeitet, erfahren Sie hier.

Die professionelle Leistungsdiagnostik hilft Ausdauersportlern dabei, auf wissenschaftlicher Grundlage ihre Leistung zu steigern und ihr volles Potenzial gezielt auszuschöpfen. Denn unter Berücksichtigung der individuellen physiologischen Daten eines Athleten erstellte Trainingspläne sind um ein Vielfaches effizienter als 08/15-Trainings. Die meisten Sportler stellen sich das Verfahren der Leistungsdiagnostik folgendermaßen vor: Sie machen einen Termin im Labor, um dort, an Geräte angeschlossen, zu testen und die relevanten Leistungsdaten zu generieren. Das kostet nicht nur Zeit, sondern bedeutet auch Testen unter ungewohnten Voraussetzungen. "Viele wissen gar nicht, dass in den vergangenen Jahren auch in der Leistungsdiagnostik ein starker technologischer Fortschritt stattgefunden hat", verrät Manuel Fasnacht, Gründer der COACHME GmbH.

"Heute ist es nicht mehr nötig, ein Labor aufzusuchen, um eine wissenschaftlich akkurate Leistungsdiagnostik zu absolvieren", fährt er fort. Mit Gründung seines Unternehmens hat der ehemalige Profisportler seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und hilft Radsportlern, Läufern und Triathleten dabei, ihr athletisches Potenzial voll auszuschöpfen. Dabei setzt Manuel Fasnacht auf eine ganzheitliche Betreuung der Athleten, individuelle strategische Trainingspläne und die Optimierung der Leistungsfähigkeit durch datenbasierte Diagnostik. Dank moderner Technologien und einer innovativen Software ist es dem Experten sogar möglich, remote eine vollumfängliche Leistungsdiagnostik für seine Kunden zu erstellen. So hat er mit der COACHME GmbH bereits mehr als 300 Rennradfahrern, Mountainbikern, Läufern und Triathleten dabei geholfen, ihre Leistung kontinuierlich zu steigern.

Technischer Fortschritt und Leistungsdiagnostik im Ausdauersport

"Neueste Technologien machen die Leistungsdiagnostik heute sehr viel einfacher: Die Athleten können ihr Training zu Hause mit eigenem Equipment durchführen - und zwar immer dann, wenn es ihnen zeitlich passt", erklärt Manuel Fasnacht, der seinen Kunden hierfür ein Testprotokoll aushändigt, das es eigenständig zu absolvieren gilt. Anhand der Daten, welche die Athleten auf diesem Wege sammeln, kann der Experte anschließend eine vollumfängliche Leistungsdiagnostik durchführen. "Mit dieser Technik können wir alle physiologisch relevanten Parameter, wie beispielsweise die anaerobe Schwelle, die Laktatbildungsrate sowie die Fett- und Kohlenhydratoxidation, bestimmen - ohne dass die Athleten ein Labor aufsuchen müssen", verrät der Geschäftsführer der COACHME GmbH hierzu.

Für die Auswertung der Daten nutzt Manuel Fasnacht das Diagnostiktool INSCYD, die weltweit führende Software für metabolische und physiologische Leistungsdiagnostik im Ausdauersport. Das ermöglicht es Manuel Fasnacht, schnell einen aussagekräftigen Einblick in die individuelle Physiologie der Radsportler, Läufer und Triathleten zu bekommen. Auf dieser Basis kann der Experte im Anschluss personalisierte Trainingspläne und Trainingsberatungen für den jeweiligen Athleten gestalten. "Dank der Leistungsdiagnostik weiß ich genau, wo jemand Potenziale oder Problemzonen hat, und kann exakt dort die Trainingsinterventionen entsprechend ansetzen", erläutert Manuel Fasnacht weiter.

COACHME GmbH: Erfolge durch Leidenschaft, Expertise, Wissenschaft und innovative Technik

Die individuellen Trainingspläne der COACHME GmbH zielen dabei nicht vornehmlich auf schnelle Ergebnisse ab, sondern orientieren sich vielmehr an der Alltagstauglichkeit, damit die Athleten sie unkompliziert integrieren können. Für ein optimales Gesamtergebnis wird die sportliche Komponente durch Mindset- und Ernährungsthemen abgerundet. Neben umfangreichem Fachwissen verfügt Manuel Fasnacht als ehemaliger Profi-Radsportler über einen persönlichen Erfahrungsschatz und damit über tiefes Fachwissen, das er in sein Coaching einfließen lässt. Während der Zusammenarbeit mit der COACHME GmbH profitieren Athleten darüber hinaus von wöchentlichen Gruppen-Live-Calls und Zugriff auf die exklusive COACHME Academy, wo sie alles über Trainingswissenschaft, Ernährung, Regeneration und Mindset lernen. Mit der einzigartigen Mischung aus Leidenschaft, Expertise, individueller Betreuung und der wissenschaftlich basierten Leistungsdiagnostik konnte Manuel Fasnacht schon mehreren hundert Athleten zu herausragenden sportlichen Erfolgen verhelfen.

