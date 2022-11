Kremsmüller: „Wir sind stolz, bei der Wiederinbetriebnahme der Raffinerie Schwechat wesentlich beteiligt gewesen zu sein.“

Auf einen renommierten und gleichzeitig erfolgreichen Auftrag blickt Mag. Gregor Kremsmüller, Miteigentümer der Kremsmüller Gruppe, www.kremsmueller.at, stolz zurück: Der österreichische Anlagenbauer wurde nämlich Anfang Juni 2022 vom jahrzehntelangen Partner OMV mit wesentlichen Reparaturarbeiten an der Hauptkolonne der Rohöl-Destillationsanlage beauftragt. Eine Beschädigung, die die Produktionskapazität der Raffinerie auf 20 % fallen ließ. Die Folge war große politische und wirtschaftliche Aufmerksamkeit.

Erfahrung erleichtert Zeitdruck

„Im Wesentlichen bestand der Auftrag in der Neufertigung und dem Austausch von zentralen Komponenten der Anlage“, erklärt Gregor Kremsmüller. „Insgesamt wurden rund 50 Tonnen Stahl in den Kremsmüller-Werkshallen in Steinhaus verarbeitet.“ Vier verschiedene Materialien mussten zu einem Bauteil unter Einhaltung engster Toleranzklassen verarbeitet werden. „Präzision, die nur mit exakter Laservermessung garantiert werden konnte“, ergänzt Kremsmüller. „Auch können nur sehr wenige österreichische Unternehmen einen Konus mit 8,5 Meter Durchmesser herstellen“.

Aufgrund der großen Bedeutung der Anlage für die Versorgungssicherheit Österreichs wurden die Arbeiten mit maximalem Einsatz durchgeführt.“ 50 Mitarbeiter in der Fertigung in Steinhaus sowie 50 - 60 weitere Mitarbeiter vom Kremsmüller Standort Schwechat waren von Juni bis Oktober mit vollem Einsatz am Werk. Gleichzeitig wurde großer Wert auf Qualität und Sicherheit gelegt und die Arbeiten konnten ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden.



Beitrag zur heimischen Energiesicherung

„Dass Kremsmüller damit einen wesentlichen Beitrag zur Wiederinbetriebnahme der Raffinerie geleistet hat, macht uns aber besonders stolz“, freut sich Kremsmüller, „danke auch an die gesamte Mannschaft, die durch ihr Know-how und ihre Teamfähigkeit den das Beste gegeben hat. Lob auch für den Auftraggeber OMV, der alle Hebel in der Zeit bewegt hat.“ Kremsmüller erwartet, dass auch langfristig Raffinerien eine wichtige Funktion in der heimischen Energiesicherheit einnehmen: „Gerade von diesem Industriezweig werden in Zukunft wesentliche Impulse für die Energiewende ausgehen. Auch bei maximalem Ausbau von Wind-, Wasser- und Solarenergie wird Österreich immer ein Energie-Importland bleiben. Darum werden nachhaltige flüssige und gasförmige Energieträger aus biologischer oder synthetischer Erzeugung für die Industrie eine große Rolle spielen.“ Zudem ist Kremsmüller bei wegweisenden Großprojekten rund um industrielle Abwärme tätig, wie z. B. bei Aurubis in Hamburg. Im aktuell größten Projekt für industrielle Abwärme in Deutschland wird die Wärme aus einem chemischen Prozess abgeleitet und steht ab 2024 für die Wärmeversorgung von über 20.000 Haushalten zur Verfügung, wodurch jährlich bis zu 100.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

