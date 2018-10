Kreativwirtschaftscoaching startet wieder in ganz Österreich!

Ab 1. Oktober. 2018 geht das „Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3“ der Kreativwirtschaft Austria (kurz KAT) in eine neue Runde. Pro Bundesland (ausg. Burgenland) bekommen 20 Kreativschaffende die Möglichkeit, mit anderen Kreativunternehmerinnen und -unternehmern professionelle Kooperationen einzugehen, an der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle zu arbeiten und als Unternehmerpersönlichkeiten zu wachsen. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Kreativwirtschaftscoaching-Programm C hoch 3 wird in Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Creative Region Linz&Upper Austria und der Wirtschaftskammer Oberösterreich im Rahmen der Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich des BMDW angeboten. Das Kreativwirtschaftscoaching wird als Förderung im Rahmen der „Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich“ zu 100 % von BMDW, WKÖ, KAT und regionalen Partnerorganisationen in den Bundesländern finanziert. Bewerbungen sind ab sofort online auf der Website der KAT möglich.

Innovationskraft von Kreativunternehmen forcieren

„Mit dem Kreativwirtschaftscoaching sollen Kreativschaffende in ihrer Weiterentwicklung gestärkt werden. Für innovationsstarke, wettbewerbsfähige Kreativwirtschaftsunternehmen ist es notwendig, die eigenen unternehmerischen Kompetenzen laufend einem Prüfstand zu unterziehen“, hält Gerin Trautenberger, Vorsitzender der KAT, fest. Durch den aktiven und intensiven Austausch mit Fachkolleginnen und -kollegen können neue Erkenntnisse erlangt und spannende Innovationsprojekte gestartet werden. „Nur durch wirtschaftlich fitte und permanent lernende Unternehmen kann sich die Transformations- und Innovationskraft der Kreativwirtschaft voll entfalten“, ergänzt Trautenberger.

Wie funktioniert das Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3?

„Das Kreativwirtschaftscoaching ist kein klassischer Workshop mit festgelegten Vorträgen. Der Austausch mit anderen Kreativunternehmen sowie die individuelle Betreuung und die Arbeit an konkreten Praxisbeispielen stehen im Mittelpunkt“, erklärt Gerin Trautenberger. Während dem mehrmonatigen Training legen die Teilnehmenden selbst fest, welches Know-how sie in der Gruppe erarbeiten wollen. Dabei werden sowohl betriebswirtschaftliche als auch rechtliche oder persönliche Fragestellungen berücksichtigt: „Die Trainerinnen und Trainer ermöglichen mit einem Methodenmix aus interaktiven und innovativen Tools aus der Organisationsentwicklung und Unternehmensberatung, Lernen und Weiterentwicklung für die unternehmerische Praxis“, so Trautenberger weiter.

C hoch 3 Geschichte: „Plant Oracle“

Das Herzstück im Kreativwirtschaftscoaching sind die Kooperationsprojekte der Kreativschaffenden, an denen die im Coaching übermittelten Methoden in der Praxis getestet werden. Sehr häufig entstehen aus beispielhaften Ideen, innovative Projekte, die tatsächlich eine Umsetzung erfahren, wie zum Beispiel Plant Oracle im Kreativwirtschaftscoaching Salzburg. Dahinter versteckt sich eine einfühlsame Pflanze, die durch Berührungen erkennt, wofür sich Menschen ehrenamtlich engagieren können. Im Kreativwirtschaftscoaching hieß das Pflanzen Orakel noch „Angry Bushes“ und etablierte sich im Frühjahr 2018 zu einem kommerziellen Projekt von Polycular in Kooperation mit der Agentur Ambient Art für die Stadt Wien. Der Erfolg der fühlenden Pflanze ließ nicht lange auf sich warten und mündete 2018 sogar in einer Gold-Auszeichnung beim Salzburger Landespreis für Marketing.

C hoch 3 Teilnehmer Robert Praxmarer: „Da unternehmerische Reife und Führung in Startups oft auf der Strecke bleiben, bin ich sehr dankbar, mit dem Kreativwirtschaftscoaching einen unternehmerischen Schnellreife-Prozess durchlaufen zu haben. In den Kreativwirtschaftscoachings könne man sich als Führungspersönlichkeit und Unternehmer weiterentwickeln und sich mit unterschiedlichen Perspektiven der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer austauschen“, so der Spieleentwickler weiter. Die Kreativwirtschaft Austria sammelt erfolgreichen C hoch 3 Geschichten auf ihrer Website.

Innovation durch Kooperation

„Kooperationen und vernetztes branchenübergreifendes Arbeiten liefern Kreativwirtschaftsunternehmen wichtige Impulse für Innovationsaktivitäten.“ Laut dem Siebenten Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht würden rund 44% aller Kreativwirtschaftsunternehmen ihre Innovationsaktivitäten gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und -partnern durchführen. „Genau hier setzt das Kreativwirtschaftscoaching an – mit dem Ziel neben der unternehmerischen Kompetenz auch Kooperationen stärker zu forcieren, um in Österreich noch mehr Innovationen durch kreativwirtschaftsbasierte Leistungen hervorbringen können.“

Nachhaltiges Kreativwirtschaftsnetzwerk

Seit 2008 haben in 33 Durchgängen über 826 Kreativschaffende allen Branchen der Kreativwirtschaft am Kreativwirtschaftscoaching teilgenommen. Das Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses ist ein laufend wachsendes, österreichweites Kreativwirtschaftsnetzwerk, das auf der C hoch 3 Google Map der Kreativwirtschaft Austria visualisiert wird. Zusätzlich zu den regelmäßigen Netzwerktreffen der Kreativwirtschaft Austria eröffnen sich Kreativschaffenden dadurch hochwertige Kooperationsmöglichkeiten.

Die Kreativwirtschaft in Österreich

Die Kreativwirtschaft wird in Österreich von Selbstständigen und Unternehmen aus Bereichen wie Design, Mode, Werbung, Film- und Musikwirtschaft, Architektur, Software und Games, Verlage, Radio und Fotografie gebildet, die sich mit der Schaffung, Produktion und Distribution von kreativen und kulturellen Produkten und Dienstleistungen beschäftigen. (PWK640/us)

Mehr Informationen zum Kreativwirtschaftscoaching wie z.B. ein neues Informationsvideo finden Sie auf der Website der Kreativwirtschaft Austria.