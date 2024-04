Julia Oberhumer von JOB HR bietet rasche Erleichterung in Personalfragen

Julia Oberhumer, Geschäftsführerin von JOB HR in Atzbach, wendet sich mit Interims-Dienstleistungen in den Bereichen Recruiting und HR an Konzerne und KMU, die mit Personal-Themen überfordert sind und nach unkomplizierten Lösungen suchen. „Mit uns kommen Sie sofort ins Tun“, sagt die HR-Expertin.

In einer Zeit, in der viele Unternehmen mit unentdecktem Potenzial und ineffizienten Ausgaben im HR-Bereich zu kämpfen haben, bietet JOB HR rasche und seriöse Lösungen an: „Unser Ziel ist es, Unternehmen zu entlasten: durch unsere HR-Services oder unterstützende Maßnahmen für KMU“, sagt Oberhumer. JOB HR unterstützt unter anderem bei: Mitarbeitersuche, Bewerbungsprozess und Mitarbeiteraustritt, Implementierung von Recruiting-Software, Einführung neuer Arbeitszeitregelungen oder Personalentwicklung und Führungskräftetraining. Viele Kunden aus dem produzierenden Gewerbe und der Industrie, von KMU bis hin zu Konzernen, vertrauen auf die Dienstleistungen von JOB HR. Das Unternehmen zeichnet sich zudem durch seine Flexibilität aus, Projekte ohne langfristige Verträge oder Bindungen anzugehen.

Erleichterungseffekt ohne Einarbeitungsphase und Vertragsbindung

Das Team von JOB HR besteht aus zehn Frauen. „Bei uns gibt es für jede Frage den richtigen Kopf und somit eine rasche Umsetzung. Wenn wir engagiert werden, erhält man einen sofort spürbaren Erleichterungseffekt", sagt Oberhumer. „Mit uns ist keine Einarbeitungsphase nötig, weil uns fachlich keiner zu sagen braucht, worum es geht. Wir sind es gewohnt, uns proaktiv bei verschiedenen Unternehmen einzuarbeiten und sindkurzfristig oder auch längere Zeit für die Kunden da – auch vor Ort, wenn gewünscht." Das kostenlose Erstgespräch ermöglicht Unternehmen einen unkomplizierten Einstieg in die Zusammenarbeit.

Leistbarer Luxus für Unternehmen, die ihre eigene Arbeitgebermarke wertschätzen

Julia Oberhumer betont: „HR-Dienstleistungen sind leistbarer Luxus und für jene Unternehmen gedacht, die es sich wert sind, in sich zu investieren. Gute HR-Arbeit zahlt direkt auf die Arbeitgebermarke ein: durch interne Zufriedenheit und positive Außenwahrnehmung.“

Mehr dazu auf

www.job-hr.at