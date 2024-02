Jetzt mit dem Heizungstausch starten: Mit Wärmepumpen bei Neubau und Sanierung bis zu 100% Förderung kassieren

Austria Email AG stellt Fortschritt, Innovation und eine lebenswerte Zukunft mit Warmwasserbereitern, smarten Speichern und Wärmepumpen von 6. bis 10. März auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels in den Fokus – kostenlose Tickets auf www.austria-email.at/messe-wels

Leistbares Wohnen durch energiesparende Technologie bei Heizung und Warmwasser: Im Haushalt ist die Raumwärme mit rund 70 % für den größten Anteil am Energieverbrauch verantwortlich, und das macht das enorme Sparpotenzial von Wärmepumpen bei den Betriebskosten deutlich. Denn die innovativen Geräte nutzen kostenlos vorhandene Wärme aus Luft, Grundwasser oder Erdreich und arbeiten zudem hocheffizient, emissionsfrei und kostengünstig. Das sind – zusätzlich zu den hohen Bundesförderungen bei den Investitionskosten von 75 bis 100% – starke Argumente für einen Umstieg auf Wärmepumpen und energieeffiziente Speicher. Gesichert sind die Förderungen aber derzeit nur bis 2026 – es heißt also, rasch handeln. Was vielen Haus- und Wohnungsbesitzern außerdem nicht bewusst ist: Wer seine Wohnung mit Gas oder Öl heizt, zahlt bei ohnehin hohen Energiekosten auch noch Mehrkosten durch schrittweise steigende CO2-Steuern. Als Spezialist für Speicher und Heizungstechnik punktet die Austria Email AG mit einem breiten Sortiment an Qualitätsprodukten für alle Nutzungsbedürfnisse. Neben der Fertigung und Innovationen am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des heimischen Marktführers. Alle Interessierten können sich auf www.austria-email.at/messe-wels ihr kostenloses Ticket für die WEBUILD Energiesparmesse Wels sichern und sich bei den SHK-Fachtagen von 6. bis 8. März sowie an den Publikumstagen von 8. bis 10. März am Stand E710 in der Halle 20 von den aktuellen Produktneuheiten und Sortimentsnews überzeugen und sich vom Austria Email-Team beraten lassen.

Energieeffiziente Lösungen: So werden Heizung und Warmwasserbereitung fit für die Zukunft, sparen Betriebskosten und schonen die Umwelt

Das breite Austria Email-Sortiment bietet Häuslbauern und Sanieren für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten eine nachhaltige Lösung: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der LWP Reihe für Neubau und Sanierung, der LWP HP High Power Lösung speziell für Sanierungsvorhaben, über die Brauchwasserwärmepumpe EHT Revolution mit PV-Einbindung bis hin zu Poolwärmepumpen, Fernwärmespeichern, dem smarten Elektro-Warmwasserspeicher ECO Grid sowie einer mobilen Elektroheizung auf Rädern.

Alle Messeneuheiten im Überblick:

Monoblock-Wärmepumpen, speziell für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten und im städtischen Bereich: Die Heizungswärmepumpe Monoblock LWPM, die auch als Kombigerät mit integriertem Warmwasserspeicher Monoblock LWPMK erhältlich ist, überzeugt durch flüsterleisen Betrieb mit einem Schalldruckpegel von unter 30 dB(A) innerhalb von 3 Metern. Alle Wärmepumpen der LWPM-Serie bewähren sich sowohl bei Sanierungen wie auch bei Neubauprojekten und punkten mit der Einbindung von PV-Strom. Mit 16 kW ergänzt die neu entwickelte Wärmepumpe LWPM 16 das Sortiment ab sofort um einen besonders leistungsstarken Gerätetyp für einen größeren Einsatzbereich, speziell in der Sanierung.

Neu am Markt: Die Erdwärmepumpe EWP 6 PRO/B heizt das Zuhause besonders umweltschonend und günstig, indem sie Energie aus dem Boden, aus Wasser oder Luft entnimmt. Dank des umweltfreundlichen Kältemittels R290 ist eine Innenaufstellung problemlos möglich, und die PRO-Version der Erdwärmepumpe verfügt auch über eine aktive und passive Kühlung.

Energieeffizienz durch innovative Kombinationen: Wer einen kompletten Heizungstausch derzeit noch nicht umsetzen möchte, ist mit „kleinen Maßnahmen mit großer Wirkung“ gut beraten. Eine effektive Lösung zum Sparen von Betriebskosten und für mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung ist die Umstellung der Warmwasserbereitung, z.B. ergänzend zum bestehenden Heizungssystem mit Biomasse: Sowohl der smarte E-Speicher EWH Digital oder die Brauchwasserwärmepumpe EHT Revolution punkten als praktische Plug-and-Play-Lösung, ohne dass große bauliche Änderungen notwendig sind.

Neu im Sortiment: Die mobile Elektroheizung auf Rädern, der E-TECH M, ist die smarte Antwort auf die Frage: Wo bekomme ich bei Sanierungsprojekten, auf Baustellen und bei Ausfällen des Heizungssystems rasch eine mobile Heizungslösung her, auf die ich mich verlassen kann? Das Gerät ist die optimale Komplettlösung für das Trocknen von Estrich, verhindert ein Einfrieren der Rohre und kommt als Notheizung bei einem Schaden am Heizsystem zum Einsatz.

Der Zeitpunkt für einen Heizungstausch ist aktuell jedenfalls so günstig wie noch nie: Bis zu 75% der Investitionskosten werden durch das Erneuerbare-Wärme-Paket der Bundesregierung gefördert, bei einkommensschwachen Hauhalten sind es bis zu 100%. Hier heißt es schnell sein, denn gesichert sind die Förderungen derzeit nur bis 2026. Was vielen Häuslbauern und Sanieren außerdem nicht bewusst ist: Wer mit Gas oder Öl heizt, verbraucht nicht nur klimaschädliche fossile Ressourcen, sondern zahlt zusätzlich auch noch schrittweise steigende CO2-Steuern, die derzeit schon Mehrkosten von bis zu 300,- Euro pro Jahr verursachen. Diese Extra-Kosten werden mit einer nachhaltigen und klimafreundlichen Heizungslösung, wie z.B. mit einer Wärmepumpe, vermieden. Zudem profitieren Haushalte – Stichwort „leistbares Wohnen“ – von geringen Betriebskosten für Heizung und Warmwasser: Im laufenden Betrieb kann gegenüber Öl oder Gas mit Einsparungen von deutlich über 1.000 Euro gerechnet werden – und zwar pro Jahr!

Infos und Services der Austria Email AG auf www.austria-email.at:

www.austria-email.at/messe-wels kostenlose Tickets für die WEBUILD Energiesparmesse Wels von 8. bis 10. März: Wer sich umfassend informieren lassen möchte, profitiert von individueller Beratung vor Ort am Austria Email Messestand E710 in Halle 20.

Wer es nicht persönlich zur Messe schafft, kann sich zeitlich unabhängig eine individuelle Beratung zu energieeffizienten Wärmepumpen für Bau- oder Sanierungsvorhaben über folgenden Online-Link sichern.

Einen österreichweiten Überblick dazu, von wieviel finanzieller Unterstützung man am jeweiligen Wohnort profitiert, bietet der Austria Email Online-Förderberater: Auf www.austria-email.at/service/foerderungen/ findet man die verfügbaren Förderprogramme je nach Größe und Bauart in allen Bundesländern.

Mit dem Austria Email „Heizkosten-Quick-Check“ lassen sich unterschiedliche Heizungssysteme für bestehende Gebäude objektiv über die gesamte Betriebsdauer hinweg vergleichen und Schlüsse über Kosten und die Umweltbilanz ziehen.

Zum Heizen mit Wärmepumpen halten sich leider nach wie vor einige hartnäckige Irrtümer. Dem Austria Email-Team ist es wichtig, mit diesen Fehlinformationen aufzuräumen, über die Anwendungsmöglichkeiten bei Neubau und Sanierung hinzuweisen und zu zeigen, wie viel Geld man mit Wärmepumpen bei den Betriebskosten spart. Link zum Video: Heizungstausch mit Austria Email Wärmepumpen.

Über die Austria Email AG:

Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2016 mit dem Tochterunternehmen Austria Email GmbH vertreten. Die Austria Email AG fertigt und vertreibt mit über 400 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. In den Jahren 2021 und 2022 konnte das Unternehmen jeweils Produktionsrekorde verzeichnen. Infos: www.austria-email.at