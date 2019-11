Ingo Hofmann ab 2020 neuer Vorstand der Merkur Versicherung AG

Die Frage des Nachfolgers von Generaldirektor Gerald Kogler, der, wie seit Juni diesen Jahres bekannt, mit Jahresende aus der Merkur ausscheiden wird, wurde vom Aufsichtsrat in den vergangenen Monaten geprüft und entschieden. Basis dafür war ein strukturiertes und professionell begleitetes Auswahlverfahren.

Mit 1. Jänner 2020 wird Ingo Hofmann seine Funktion als Mitglied des Vorstandes und zugleich Sprecher des Vorstandes der Merkur Versicherung AG übernehmen. Somit setzt sich der Vorstand der Merkur Versicherung AG ab 2020 aus Ingo Hofmann, Christian Kladiva und Helmut Schleich zusammen.

Ingo Hofmann, geb. 1970, ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im In- und Ausland. Stationen seiner Tätigkeit waren die Versicherungsunternehmungen D.A.S., VolkswohlBund-Lebensversicherung, Die Bayerische Beamten Lebensversicherung, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG und Ergo Beratung und Vertrieb AG.

Ingo Hofmann sieht sich „als Teil des gesamten Teams einer starken und etablierten Marke“ und möchte diese „mit einer klaren Vision und Strategie zukunftsfähig mitgestalten und weiterentwickeln“.

Merkur Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Lechner: „Wir sind davon überzeugt, dass Ingo Hofmann gemeinsam mit dem starken Merkur-Team die Herausforderungen der Zukunft bestens bewältigen wird“.

Über die Merkur Versicherung AG

Die Merkur ist Österreichs älteste Versicherung und eine der führenden Gesundheitsversicherungen. Ihr Schwerpunkt liegt in der Vorsorge. Unter dem Motto „vorsorgen statt heilen“ steht die Merkur für einzigartige Kompetenz im Bereich der vorbeugenden Erhaltung der Lebensqualität. Das breite Angebot an Vorsorgeleistungen, größtenteils entwickelt vom Tochterunternehmen Merkur Lifestyle GmbH, reicht von maßgeschneiderten Trainings, Wellness-Treatments in hochwertigen Partnerhotels und Hightech Früherkennungs-Checks in führenden Privatkliniken bis hin zu Sportcamps für Kinder. Diese gelebte Vorsorgeidee macht die Merkur zur ersten Vorsicherung der Welt. www.merkur.at

