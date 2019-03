HDI Versicherung präsentiert auch für 2018 ein sehr gutes Ergebnis

Trotz stagnierendem Marktumfeld erwirtschaftet HDI wie auch schon im Vorjahr eine Steigerung der Bruttoprämieneinnahmen (+1,78 Prozent). Die Combined Ratio brutto liegt mit 85,53 Prozent in einem hervorragenden Bereich.

„Das Jahr 2018 war ein sehr arbeitsintensives Jahr. EU-Datenschutz-Grundverordnung und Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) haben das vergangene Geschäftsjahr stark geprägt. Dank dem außerordentlichen Einsatz unserer Mitarbeiter wurden alle gesetzlichen Anforderungen erfolgreich in den Unternehmensalltag implementiert. Wir freuen uns über eine respektable Umsatzsteigerung im Privatbereich, gute Schadensätze über alle Sparten und unsere konsequente Veranlagungsstrategie, die zu dem ausgezeichneten nicht-technischen Ergebnis in beiden Bereichen - Industrie und Privat – beigetragen haben“, so Günther Weiß, Vorstandsvorsitzender HDI Versicherung AG.

Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rund EUR 14 Mio. und ca. EUR 204 Mio. an verrechneten Bruttoprämien stimmen beide Vorstände für das laufende Geschäftsjahr optimistisch.

„2019 gilt unsere Konzentration der Weiterentwicklung der HDI Produktpalette und dem Thema Digitalisierung. Bereits im Vorjahr wurde eine weitere Investition zur Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie getätigt. Die Einbindung von Big Data zur Optimierung von Pricing-Modellen verspricht automatisiertes Monitoring, Marktanalysen und Impactanalysen von Preisänderungen etc. und damit verlässliche Entscheidungsgrundlagen im Produktentwicklungsprozess, die sich gewinnbringend auf zukünftige Ergebnisse auswirken werden“, so Vorstandskollege Ing. Thomas Lackner.

Über HDI:

HDI prägt den heimischen Markt als innovativer und schneller Versicherer. Die österreichische HDI Versicherung AG ist Teil des Talanx-Konzerns. Talanx ist mit Prämieneinnahmen von 34,9 Mrd. Euro (2018) und rund 20.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv.

HDI Österreich betreibt Niederlassungen in Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die Betreuung der österreichischen Kunden erfolgt direkt über die Zentrale in Wien, die Landesdirektionen, über Internet und durch selbständige Versicherungsmakler und -agenten. Mit 297 Mitarbeitern verwaltet HDI in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ein Gesamtprämienvolumen in Höhe von 204 Mio. Euro.

