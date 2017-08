Haubenköche gemeinsam am Herd auf höchstem Niveau im dasTurm Best of „dasTURM“: 2 Hauben + 2 Hauben = 4 Hauben Gerasimos Kavalieris & Bernie Rieder kochen auf höchstem Niveau msplus MS Tourismusberatung & Management GmbH 8. Aug. 2017, 15:41 8. Aug. 2017, 15:50 msplus MS Tourismusberatung & Management GmbH Haubenköche auf höchstem Niveau ab Herbst im dasTurm / Credit: dasTURM Haubenköche auf höchstem Niveau ab Herbst im dasTurm / Credit: dasTURM

Am 21.09. feiert das Restaurant „dasTURM“ ein BEST OF der letzten 10 Jahre unter dem Motto „Kochen auf höchstem Niveau im 22. Stock“.

Kochkunst „dem Himmel so nah“ ist garantiert, wenn sich 4 Hauben über den Dächern Wiens treffen. Gerasimos Kavalieris und Bernie Rieder kochen jeweils Ihre besten Gerichte aus einer erfolgreichen Vergangenheit.

Es erwarten Sie:

3-Gourmet-Gänge von je 2 Hauben-Köchen ergeben 6 Gänge und 4 Hauben inklusive Couvert & Weinbegleitung zum Preis von € 159,- pro Person.

Über Gerasimos Kavalieris



Küchenchef im „dasTURM“ seit Jänner 2016

Ein kurzer Rückblick auf die bisherigen Meilensteine von Gerasimos Kavalieris: Hotel Sacher Wien. InterContinental Wien. Steigenberger Hotel Herrenhof. Im Pfarrwirt als Chef de Cuisine danach im Hilton Vienna Stadtpark als Executive Chef tätig.

Über Bernie Rieder.



Küchenchef im „dasTURM“ von 2006 bis Februar 2009

Bernie Rieder ist leidenschaftlicher Bauer und Koch! Er liebt seine Heimat und ist kreativ in der österreichischen Küche verankert - seine Wurzeln "das Burgenland" spiegeln sich in all seinen Gerichten wieder. Regionale und saisonale Produkte sind eine Selbstverständlichkeit!

„dasTURM“



Im Restaurant „dasTURM“ wird den Gästen neben kulinarischen Speisen auf 2 Hauben-Niveau ein atemberaubender Blick im 22.Stock über der Wiener City serviert. Das Restaurant verfügt insgesamt über 65 und die Bar über 30 Sitzplätze. Seit 2011 wurde die Küche unter anderem vom Gault Millau mit 2 Hauben, sowie von A la Carte und Tripadvisor mehrfach ausgezeichnet. Die Kreationen haben stets einen regionalen Bezug und den Hang zum Farbenspiel.





Restaurant „dasTURM“



Standort: Business Park Vienna, Wienerbergstr.7, 1100 Wien

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 12-14 Uhr & 18-22 Uhr

Telefon: 01/607 6500, www.dasturm.at



Reservierungen werden gerne unter [email protected] entgegengenommen.



Datum: 21.09.2017, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Restaurant das turm

Wienerbergstraße 7, 1100 Wien, Österreich

http://www.dasturm.at/reservierung.php



