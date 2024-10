HALLOSONNE stärkt Synergien mit Solavolta und VEC

HALLOSONNE, eine 100%-ige Tochtergesellschaft von VERBUND, vertieft die Zusammenarbeit mit Solavolta und VERBUND Energy4Customers (VEC) weiter. Im Rahmen dieser Kooperation werden Kompetenzen gebündelt, um die stetig wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen noch besser bedienen zu können und den wachsenden Anforderungen des Solarmarkts gerecht zu werden.

Gebündelte Expertise für maßgeschneiderte Kund:innen-Lösungen

Ab 01. November 2024 wird HALLOSONNE die Koordination von Installationen ausschließlich über Solavolta abwickeln. Solavolta, ein erfahrener Partner im Bereich der Photovoltaik bringt umfassende Expertise und jahrzehntelange Erfahrung in die Partnerschaft zwischen den Schwesterunternehmen ein. Durch diese enge Zusammenarbeit werden die Synergieeffekte in der Beratung, Planung und Installation maximiert und damit den Kund:innen ein umfassendes Service garantiert. Dabei bleibt HALLOSONNE als zentraler Ansprechpartner aktiv und punktet mit hoher Agilität und exzellenter Beratungskompetenz, um flexibel auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Mehr Innovation und nachhaltiges Wachstum

Die Partnerschaft trägt nicht nur dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu steigern, sondern auch, das Wachstum und die Innovationskraft der beteiligten Unternehmen weiter zu fördern. Die enge Partnerschaft zwischen HALLOSONNE, Solavolta und VEC steht für Effizienz, Qualität und Innovation im Bereich erneuerbarer Energien. Durch die Fokussierung auf gemeinsame Stärken können innovative Lösungen zukünftig noch schneller und effektiver bereitgestellt werden. Dies trägt maßgeblich zur Erreichung der österreichischen Klimaziele bei und unterstützt die Energiewende.

“Wir sind überzeugt, dass die erweiterte Zusammenarbeit mit HALLOSONNE und Solavolta uns erlaubt, unser Angebot gezielt zu verbessern und die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden noch besser zu bedienen”, erklärt Marco Vitula, Geschäftsführer von VERBUND Energy4Customers. “Die Bündelung unserer Kräfte ermöglicht es uns, innovative und ganzheitliche Energielösungen auf höchstem Niveau anzubieten. Solavolta verfügt über herausragende Installationskapazitäten und durch die Zusammenarbeit mit der VEC haben wir nun die Möglichkeit, unser Angebot umfassender und qualitativ hochwertiger zu gestalten.”

Innovative Tarifsysteme und intelligente Home-Energy-Management-Lösungen

Im Rahmen der Kooperation werden auch neue Tarifsysteme sowie Home-Energy-Management-Lösungen (HEMS) entwickelt. Diese Systeme ermöglichen es Haushalten ihren Energieverbrauch intelligenter und kosteneffizienter zu gestalten. „Durch den Ausbau des Produktportfolios und die Einführung von Home-Energy-Management-Systemen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Energienutzung ihrem Bedarf entsprechend zu optimieren und an die schwankenden Marktpreise anzupassen“, so Daniel Janisch, verantwortlich für das Gesamtangebot bei HALLOSONNE. Die enge Zusammenarbeit mit der VEC und Solavolta legt den Grundstein für eine zukunftsorientierte Energieversorgung, die nicht nur auf Photovoltaikanlagen, sondern auf einem ganzheitlichen Ansatz basiert.

Zusammenführung des Produkt-Ökosystems von VERBUND und HALLOSONNE

Ein weiterer zentraler Aspekt der Kooperation ist die geplante Integration des umfassenden Produkt-Ökosystems von VERBUND und HALLOSONNE. Durch die Zusammenführung des Portfolios werden Kund:innen Zugang zu einem kompletten Angebot an Energielösungen erhalten, das neben PV-Anlagen auch innovative Steuerungssysteme für E-Mobilität, Batteriespeicher und Wärmepumpen umfasst. Marco Vitula fügt hinzu: „Mit dieser Integration schaffen wir ein rundum durchdachtes Energieangebot, das alle Energieflüsse im Haushalt intelligent steuert und mit dem Markt abgleicht. Kundinnen und Kunden erhalten eine vollständige, nachhaltige Lösung für ihren individuellen Energiebedarf.“

Zukunftsoffene Zusammenarbeit und Flexibilität

Auch wenn HALLOSONNE künftig verstärkt mit Solavolta hinsichtlich der Umsetzung von Installationen kooperiert, bleibt die Tür auch für zukünftige Projekte mit anderen Installationspartnern offen. “Wir schätzen die Zusammenarbeit mit unseren bisherigen Partner sehr und werden auch in Zukunft bei Bedarf in Abstimmung mit Solavolta auf sie zurückgreifen, falls sich entsprechende Anforderungen ergeben. Unser Ziel in dieser Phase ist es, die bestmöglichen Ressourcen zu bündeln und die Energiewende voranzutreiben, ” so Marco Vitula abschließend. Diese strategische Partnerschaft ist Teil eines langfristigen Plans, der den österreichischen Solarmarkt nachhaltig transformieren und den Weg in eine grüne Zukunft ebnen soll.