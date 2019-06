Hagelversicherung/BOKU – Veranstaltungshinweis: Bodenschutz durch Raumplanung

Österreichische Hagelversicherung/BOKU, 21. Juni 2019: Das größte Umweltproblem in Österreich ist durch eine nicht funktionierende Raumordnung der enorme Bodenverbrauch. Die Folgen sind beispielsweise zunehmende Schäden durch Überschwemmungen, die Gefährdung der Ernährungssouveränität und die Schönheit Österreichs. Österreich ist in dieser Hinsicht Europameister im negativen Sinn. So liegt der tägliche Bodenverbrauch im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei 20 Hektar oder umgerechnet 30 Fußballfeldern.

In dem von der Universität für Bodenkultur in Kooperation mit der Österreichischen Hagelversicherung organisierten und (inter)national besetzten Symposium „ Bodenschutz durch Raumordnung“ beleuchten Top-Experten verschiedene Blickwinkel zu dem Thema und stellen Beispiele aus anderen Ländern vor. Abschließend gibt es eine Podiumsdiskussion mit Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft.

Datum: 24. Juni 2019

Ort: Universität für Bodenkultur Wien, Wilhelm-Exner-Haus, Hörsaal EH01, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

Programm:

12:30 Registrierung

Moderation: Dr. Christine Haiden, Präsidentin OÖ. Presseclub, Chefredakteurin „Welt der Frauen“

13:00 Begrüßung und Eröffnung

Univ.Prof. Mag. Dr. Christian Obinger , Vizerektor für Forschung und Innovation, BOKU

, Vizerektor für Forschung und Innovation, BOKU Dr. Kurt Weinberger , ÖHV-Vorstandsvorsitzender und BOKU-Universitätsratsvorsitzender

, ÖHV-Vorstandsvorsitzender und BOKU-Universitätsratsvorsitzender Univ.Prof. Dr. Gernot Stöglehner, BOKU-IRUB

13:15 Bodenschutz durch Raumplanung aus Sicht der Landwirtschaft

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marianne Penker, BOKU-INWE: Raumszenarien 2030 für Österreich : der stille Landschaftswandel

Dr. Silvia Tobias, Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Schweiz : Kulturlandschutz in der Schweiz : aktuelle Entwicklungen

Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Walter Seher, Dipl.-Ing. Franz Grossauer, MAS, BOKU-IRUB: Instrumente der Raumplanung zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen

14:30 Bodenschutz durch Raumplanung aus Sicht der Siedlungsentwicklung

Univ.Prof. Dr. Gernot Stöglehner, BOKU-IRUB: Innenentwicklung als Kernstrategie für nachhaltige Raumentwicklung

Univ.Prof. Dr. Stefan Siedentop, ILS Dortmund : Wachstum nach innen – der schwierige Weg in eine bestandsorientierte Siedlungsentwicklung

15:30 Pause

16:00 Podiumsdiskussion

Dr. Alfred Kollar , Vorstandsvorsitzender Oberwarter Siedlungsgenossenschaft

, Vorstandsvorsitzender Oberwarter Siedlungsgenossenschaft Josef Moosbrugger , Präsident Landwirtschaftskammer Österreich

, Präsident Landwirtschaftskammer Mag. Alfred Riedl , Präsident Österreichischer Gemeindebund

, Präsident Österreichischer Gemeindebund Dipl. Ing. Dr. Josef Schwaiger , Landesrat Salzburg

, Landesrat Salzburg Mag. Johannes Tratter, Landesrat Tirol

17:50 Schlussreflexion

Dr. Kurt Weinberger , Univ.Prof. Dr. Gernot Stöglehner

Ausklang bei regionalen Köstlichkeiten!

Wir bitten um Anmeldung zum Symposium unter der Telefonnummer 01/47654 85500 oder via E-Mail: irub@boku.ac.at. Die Teilnahme ist kostenfrei.

