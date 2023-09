Wien, 19. September 2023: Die in Wien ansässige Firma "The Natural Gem" (TNG) hat zusammen mit "Habsburg Fine Arts" (HFA) den "Habsburg Gemstone Token" ins Leben gerufen.

Dieser Token ist zu 100% mit physischen Farbedelsteinen und Juwelen gedeckt und kann jederzeit wie ein digitaler Gutschein bei Habsburg Fine Arts gegen Edelsteine im äquivalenten Wert eingelöst werden. Emanuel Stadler, Head of New Economics & Digital Markets bei TNG, erklärt das Besondere an diesem neuen Token: „Der Habsburg Gemstone Token ist eine Revolution im Investmentbereich – wir bringen das älteste Investment der Menschheitsgeschichte über die Blockchain ins 21. Jahrhundert.“

So funktioniert der Token

Investoren erwerben Token (anm. ERC20 Tokenstandard), die ihren Wert aus dem hinterlegten Royal Portfolio von Habsburg Fine Arts und den darin enthaltenen naturfarbenen Edelsteinen und Edelsteinkolliers bezieht. Der Preis für einen Token ist initial EUR 1. Jedoch wird der Wert der Edelsteine im Portfolio periodisch neu ermittelt (gerichtlich beeidet). Das heißt, auch wenn die Euro Preise der Steine sich erhöhen, bleiben die Tokenpreise immer gleich – dadurch wird die Kaufkraft der Token erhöht und HalterInnen partizipieren an der Wertsteigerung des Portfolios.

Das Edelstein-Portfolio im Detail

Das Royal Portfolio besteht zu launch aus Edelsteinen und Colliers im Wert von EUR 5M. Unter anderem findet man ein Samargd Collier im Wert von EUR 274.000, ein Rubin Collier im Wert von EUR 815.000, einen Kashmir Saphir zum unglaublichen Wert von EUR 1.000.000, sowie eine vielzahl von Rubinen, anderen Saphiren, Smaragden, und anderen Edelsteinen in Investmentqualität, die das Portfolio ausrunden.

Details kann man auf www.habsburgfinearts.com einsehen.