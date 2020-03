GLBrain bietet wegen der Coronakrise seinen lokalen Online-Marktplatz GLMall in Österreich kostenlos an

GLBrain ist eine Internet-Plattform, mit deren Hilfe man Online-Communities auf der Basis totaler Datensicherheit und Transparenz professionell verwalten kann. Hier werden Programmpakete für private Nutzer, Unternehmen und auch große Organisationen, welche mit den heute angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten sozialer Netzwerke nicht mehr das Auslangen finden, angeboten.

Dr. Wolfgang Pinegger, Eigentümer und CEO der GloBra Gruppe: "Wir wollten für alle Arten von Online-Communities eine Möglichkeit schaffen, diese professionell zu betreiben und zu verwalten. GLMall ist unser Programmpaket für lokal definierte Online-Marktplätze und umfasst alle Belange des täglichen Lebens wie Produkte, Dienstleistungen, Jobs und Immobilien."

GLMall ermöglicht sowohl Anbietern als auch Konsumenten festzulegen, in welcher Region ein Angebot verfügbar ist bzw. gesucht wird. In Zeiten der Coronakrise ist das besonders wichtig, kann man hier doch Produkte, Dienstleistungen, Jobangebote und Bewerbungen in der gewünschten Umgebung veröffentlichen und suchen. Dies gilt auch für freiwillige Dienste und Sachspenden, wofür bei Dienstleistungen eine eigene Kategorie „Wohltätigkeit & Freiwillige“ erstellt wurde.

Die GloBra Gruppe wird in Österreich durch die GloBra GmbH in Salzburg vertreten und ist bereits in mehreren Ländern aktiv. Der Hauptmarkt ist derzeit Indien. Dort hat GLBrain spezielle Lösungen für die Entwicklung der ländlichen Regionen entwickelt. Die indische Regierung investiert über spezielle Rural-Development-Programme massiv in die lokale Infrastruktur, speziell das Internet. GLBrain arbeitet hier mit großen lokalen und internationalen Partnern an den entsprechend notwendigen Community-Management-, Kommunikations- und Abwicklungslösungen besonders im Bereich des Onlinemarketings.

Im Zuge dieser Projekte wurden spezielle Lösungen für geografische Suchkriterien sowie für die Mehrsprachigkeit der Plattform entwickelt. Über einfache Einstellungen kann jeder alle Inhalte in seiner Sprache lesen und in dieser auch kommunizieren.

Dr. Pinegger: "Allein im ländlichen Indien bieten wir zehn Sprachen an, weltweit sind es mehr als 100, das sind mehr als 10.000 mögliche Sprachkombinationen. Wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig das auch in Österreich ist, wollen wir doch auch die vielen nicht-deutschsprachigen Mitbürgerinnen und Mitbürger erreichen."

Die Integration von GLMall in GLBrain bietet neben dem Betrieb des eigenen Onlineshops viele weitere Möglichkeiten wie Kommunikation, Werbung, einfaches Verteilen aller Inhalte über alle anderen sozialen Netzwerke, Erstellen von Inhalten und die professionelle Präsentation des Anbieters.

All diese Funktionen bietet GLBrain allen österreichischen Nutzerinnen und Nutzern, die sich registrieren, für drei Monate ab der Registrierung kostenlos an.

Das kostenfreie GLMall-Paket wird mit der Länderwahl Österreich automatisch aktiviert und ermöglicht das Erstellen und Betreiben eines professionellen Onlineshops, in welchem man jederzeit bis zu 100 Angebote auf den vier Ebenen der Produkte, Dienstleistungen, Jobs und Immobilien verwalten und veröffentlichen kann. Weitere Informationen sind nach der Registrierung auf der Profilseite oben verfügbar.

Dr. Pinegger: „Damit möchte GLBrain einen wichtigen Beitrag leisten und lokalen Anbietern und Konsumenten dabei helfen, diese schwere Zeit besser zu meistern.“

YouTube-Video



GLMall kostenlos nutzen