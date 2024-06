Forvis Mazars: Neues globales Netzwerk rüttelt die Branche auf

Zwei führende professionelle Dienstleistungsunternehmen, Mazars, eine internationale Partnerschaft, die in über 100 Ländern tätig ist, und FORVIS, eine führende Kanzlei in den Vereinigten Staaten, geben heute den offiziellen Start ihres neuen globalen Netzwerks im Wert von 5 Milliarden US-Dollar, Forvis Mazars, bekannt.

Forvis Mazars, ein globales Top-10-Netzwerk*, ist der größte Neuzugang in der globalen Rangliste seit Jahrzehnten. Als Netzwerk von zwei Unternehmen ist Forvis Mazars einzigartig auf dem Markt und bietet die Agilität, Kapazität und Abdeckung, um Kundinnen und Kunden überall auf der Welt zu unterstützen. Dieser Schritt führt zu einer Verringerung der aktuell hohen Marktkonzentration und dient damit dem öffentlichen Interesse.

Das Netzwerk besteht aus zwei Mitgliedern: Forvis Mazars, LLP in den Vereinigten Staaten und Forvis Mazars Group SC, einer international integrierten Partnerschaft, die in über 100 Ländern tätig ist. Das Netzwerk wird durch eine Struktur verwaltet, die ein Global Network Board umfasst, das für eine nahtlose Zusammenarbeit und Betreuung von Kundinnen und Kunden weltweit verantwortlich ist.

„Es ist eine bedeutsame Zeit für unsere Kundinnen und Kunden, unseren Berufsstand und unsere Mitarbeitenden. Mazars und Forvis haben stets an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet: ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis zu schaffen. Wir sind optimal aufgestellt, um unter einer globalen Marke Spitzenleistungen zu erbringen. Kundinnen und Kunden profitieren weltweit von konsistenten, hochwertigen Dienstleistungen, während wir flexibel auf ihre individuellen Anforderungen eingehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Forvis Mazars die Standards des Kundenservice erhöhen und zukünftige Bedürfnisse in den lokalen Märkten besser erfüllen werden.“ Peter Wundsam, Managing Partner Forvis Mazars in Österreich.

*Quelle: IAB World Network Rankings 2023.

Basierend auf dem Umsatz von Mazars im Jahr 2023 von 2,8 Mrd. € (3 Mrd. $) und FORVIS von 1,6 Mrd. € (1,7 Mrd. $)





Über Forvis Mazars

Forvis Mazars ist eine der größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien in Österreich mit Standorten in Wien und Krems. Das Unternehmen wächst stetig und hat derzeit elf Partner:innen und mehr als 220 Mitarbeitende. Forvis Mazars in Österreich ist eingebunden in die internationale Partnerschaft aus mehr als 40.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern. Damit ist die Kanzlei ein starker Partner für Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen. Forvis Mazars ist Mitglied der Science Based Targets initiative (SBTi) sowie des Global Compact der Vereinten Nationen.

