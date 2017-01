European Business Awards: Brau Union Österreich freut sich auf zahlreiche Stimmen bei Online-Voting Abstimmung läuft bis 1. März Brau Union Österreich AG 11. Jan. 2017, 08:17 11. Jan. 2017, 08:19 Brau Union Österreich AG Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl Brau Union Österreich

Linz (OTS) - Die prestigeträchtige Auszeichnung ehrt Unternehmen für außergewöhnlichen Erfolg, Wachstum, Innovationsführerschaft. Die Brau Union Österreich wurde in der ersten Runde als National Champion geehrt – nun startet in einer weiteren Runde ein Online-Voting, das den „Public Champion“ ermitteln soll: Ein Unternehmensvideo steht online bereit und wartet unter www.businessawardseurope.com auf Ihre Stimmen.

Die Brau Union Österreich wurde im Herbst bei den European Business Awards als „National Champion“ in der Kategorie „Unternehmen des Jahres mit mehr als 150 Millionen Umsatz“ für Österreich ausgezeichnet. Der prestigeträchtige Wettbewerb, der von der internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsfirma RSM initiiert wird, wird europaweit von hochrangigen Führungskräften, Akademikern sowie Repräsentanten von Politik und Medien unterstützt.

Nun erzählt die Brau Union Österreich in der nächsten Runde der Awards wie die anderen National Champions jeweils per Video ihre Erfolgsgeschichte – online zugänglich auf http://bit.ly/2jzjVba . Im öffentlichen Wettbewerb wird nun das Publikum entscheiden, wer ab 6. März den Namen „National Public Champion“ tragen darf. Diese erste Phase des Online-Votings läuft ab sofort bis 1. März.

Markus Liebl, Generaldirektor Brau Union Österreich, dazu: „Das Publikum hat nun rund sieben Wochen Zeit, für ihr liebstes Unternehmen zu voten – und wir hoffen natürlich, dass unser Video hier punktet und wir Stimmen bekommen. Diese öffentliche Abstimmung bedeutet uns viel – wir sehen es auch als Bestätigung unseres Erfolges durch bestehende und potenzielle Kunden.“

Wettkampf auf europäischer Ebene: European Public Champion wird ab 6. März ermittelt

In einer zweiten öffentlichen Abstimmung werden die insgesamt „National Public Champions“ aus 34 Ländern gegeneinander antreten – ein „European Public Champion“ wird gekürt. In dieser Phase findet das Voting von 6. März bis 27. April statt, die Ergebnisse werden in einer Gala nach Ablauf der Abstimmung veröffentlicht.

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, meint dazu: „Im Vorjahr wurden beim öffentlichen Voting mehr als 227.000 Stimmen abgegeben – von überall auf der Welt. Es ist ein sehr wichtiger Teil der Awards – es gibt den Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Leistungen zu zeigen. Wir fordern daher die Öffentlichkeit auf, ihr Land bzw. Unternehmen zu unterstützen – sich Zeit zu nehmen, die Videos anzusehen und zu voten!“

Über die European Business Awards

Unterstützt in erster Linie von RSM, dem sechstgrößten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen weltweit, waren die Awards von Anfang an dazu gedacht, eine stärkere und erfolgreichere Business Community in ganz Europa zu bilden. Im Wettbewerb von 2015/2016 waren alle EU-Mitgliedstaaten vertreten sowie die Türkei, Norwegen, Schweiz, Serbien und Mazedonien. Die Einnahmen aller Unternehmen überstiegen 1,2 Billionen Euro – bei einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 2,5 Millionen Menschen.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser oder Zipfer und für regionale Marken wie Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.200 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und 5 Mio. Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

Rückfragen & Kontakt:

www.brauunion.at

Ein Service von

0 shares

Sponsored Content