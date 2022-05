Energiewende: FTI-Großinitiative Green Energy Lab zieht Zwischenbilanz

2018 im Rahmen der FTI-Initiative „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds ins Leben gerufen, ist es das Ziel von Green Energy Lab, grüne Energietechnologien unter realen Bedingungen zu testen und zu demonstrieren.

Green Energy Lab ist das größte jemals genehmigte Innovationsprojekt seiner Art in Österreich: Das Investitionsvolumen 2021 umfasste rund 90 Millionen Euro für über 40 Projekte, bis zum Jahr 2025 sollen fast 200 Millionen Euro eingesetzt werden.

Um die Klimaneutralität Österreichs bis 2040 zu erreichen arbeiten Wirtschaft, Wissenschaft und öffentliche Hand schon heute eng zusammen. Gemeinsam mit den vier Gründungsmitgliedern Wien Energie, EVN, Energie Burgenland und Energie Steiermark und 300 weiteren Partnerunternehmen treibt Green Energy Lab die Entwicklung kunden- und bedarfsorientierter, skalierbarer Lösungen für die Energiewende voran. Beim Jubiläumsevent „2040 startet JETZT“ feierte die „Vorzeigeregion Energie“ die Highlights aus vier Jahren und stellte die Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Jahre vor. Über 150 Gäste waren im Palais Berg mit dabei.



Henriette Spyra, Leiterin der Sektion Innovation und Technologie im BMK: „Innovation spielt bei der Energiewende eine enorm große Rolle. Dabei geht es vor allem um innovative Technologien, aber auch um Verhaltensanpassungen auf individueller Ebene und um ein verändertes Zusammenleben, zum Beispiel im Rahmen von Energiegemeinschaften. Im Green Energy Lab werden neue Ansätze in all diesen Bereichen getestet und demonstriert. Schon jetzt zeigt sich, dass wirksame Lösungen vor allem durch die Zusammenarbeit von Forschung, Industrie und Gesellschaft entstehen.“



Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds: „Die Klimaneutralität bis 2040 ist ein ambitioniertes, aber alternativloses Ziel. Um es zu erreichen, müssen wir alle Kräfte bündeln und Klimaschutz-Innovationen rasch in die Umsetzung bringen. Green Energy Lab hat in den vergangenen vier Jahren gezeigt, wie’s geht. Hier werden Lösungsansätze für die Energiewende auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüft und umsetzbare Lösungen entwickelt, die als Booster auf dem Weg zur Klimaneutralität wirken.“



Neue Projekte starten im Juni

Mit den Themenschwerpunkten „Klimaneutrale Versorgungssicherheit und Resilienz“, „Kreislaufwirtschaft in Energiesystemen der Zukunft“, „Grüne Wärme & Kälte“ sowie „Soziale Akzeptanz von Technologien und Maßnahmen zu Klimaschutz“ widmen sich die im Juni startenden Projekte unterschiedlichen Aspekten der Energiewende. Neu dazu kommen auch die „Foresight-Services“ des Green Energy Lab. Sie ermöglichen Partnern frühzeitig auf Trends in der Energiewirtschaft zu reagieren und in Innovationsprojekten die richtigen Themen zu adressieren.



Raphaela Reinfeld, Obfrau und Sprecherin von Green Energy Lab: „2040 startet jetzt. Damit die Energiewende in Österreich gelingen kann braucht es innovative Ansätze bei der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung. Als Österreichs größtes Innovationslabor ist es unsere Aufgabe, Menschen mit guten Ideen rund um die Klimaneutralität dabei zu unterstützen, diese weiterzuentwickeln, unter realen Bedingungen zu testen und markttauglich zu machen.“



Susanne Supper, Cluster Managerin von Green Energy Lab: „Wir bringen relevante Akteure zusammen, begleiten Projektpartner bei der Weiterentwicklung ihrer Ideen bis zur Umsetzung und unterstützen sie mit unserer Expertise bei der Einreichung von Förderansuchen. Damit möchten wir die Zeitspanne von einer Idee bis zur großflächigen Umsetzung verkürzen und als Booster für Innovationen ‚made in Austria‘ wirken. Ich freue mich auf viele weitere Projekte und Partner in den kommenden Jahren.“



Über Green Energy Lab

Green Energy Lab ist das größte Innovationslabor für nachhaltige Energielösungen in Österreich und Teil der „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds. Gemeinsam mit den vier Gründungsmitgliedern Wien Energie, EVN, Energie Burgenland und Energie Steiermark und 300 weiteren Partnerunternehmen treibt Green Energy Lab neue Ideen für die Energiezukunft und ihre Umsetzung voran. Durch den direkten Zugang zum Kernmarkt der Landesenergieversorger können Neuentwicklungen unmittelbar in großen Dimensionen getestet werden. Bis 2025 sollen 150 Millionen Euro in innovative Projekte im Rahmen des Green Energy Lab investiert werden.

Weitere Informationen: www.greenenergylab.at