Einblick in die Stadt der Zukunft: Berufspraktische Tage am AIT Austrian Institute of Technology

Das AIT Austrian Institute of Technology öffnete seine Tore für 18 hochmotivierte Schülerinnen und Schüler, die während der Berufspraktischen Tage exklusive Einblicke in die faszinierende Welt der angewandten Forschung und Technologie gewinnen konnten. Vom 29. Jänner bis zum 1. Februar 2024 ermöglichte die Veranstaltung Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Schulstufe vor Ort einen Blick in den Arbeitsalltag von Forscherinnen und Forschern.

Die Berufspraktischen Tage am AIT schaffen, eine Verbindung zwischen theoretischem Wissen und der realen beruflichen Umgebung. Schüler: innen verschiedener Wiener Schulen erhielten dabei die einzigartige Gelegenheit, praxisorientierte Einblicke in das außeruniversitäre Forschungsinstitut zu erhalten und die Arbeit an den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Technologie, Energie und Umwelt zu erleben. Darüber hinaus eröffneten die Berufspraktischen Tage auch den Forscher: innen des AIT den Blickwinkel der Jugendlichen auf zukunftsweisende Themen wie Städteplanung, die Energiefrage und die Mobilität von morgen.



Die Jugendlichen hatten nicht nur die Gelegenheit, wertvolle Einblicke in die beruflichen Anforderungen für Forscher: innen zu gewinnen, sondern konnten auch aktiv am Projekt „Gestalte deine Traumstadt“ teilnehmen. In Projektgruppen präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen für eine klimafreundlichere, energieeffizientere und inklusivere Stadt und stellten ihre Konzepte im Anschluss ausgewählten AIT Mitarbeiter: innen sowie Managing Director und Sprecherin der Geschäftsführung, Brigitte Bach, vor.



Brigitte Bach freut sich über das große Interesse und die aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler, an diesem bedeutenden Programm. „Wir sind begeistert von den innovativen Ideen, die im Rahmen des Projekts 'Gestalte deine Traumstadt' präsentiert wurden, und sind fest davon überzeugt, dass diese jungen Köpfe die Zukunft mitgestalten werden. Bei den vorgestellten Städten sehen wir klar den Wunsch zu einer klimaneutralen Mobilität und Energieplanung. Auch das Thema Soziale Inklusion ist der jungen Generation sehr wichtig. Wir danken allen Beteiligten und freuen uns darauf, im nächsten Jahr noch mehr neugierige Schülerinnen und Schüler bei den Berufspraktischen Tagen am AIT begrüßen zu dürfen. Zusammen gestalten wir die Zukunft der Wissenschaft und Technologie!“, so Bach.



