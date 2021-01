Edenred bietet jetzt auch Google PayTM an

Edenred, eine führende Service- und Zahlungsplattform und der alltägliche Begleiter für Menschen bei der Arbeit, setzt einen weiteren Digitalisierungsschritt und bietet mit Google PayTM eine zusätzliche Lösung für mobile Zahlung an. Alle Nutzer der Ticket Restaurant® und Ticket Service® Karten können nun auch mit Google PayTM bei allen Akzeptanzpartnern der Ticket Restaurant® und Ticket Service® Karten, die über ein kontaktloses Terminal (NFC) verfügen, mobil bezahlen. Und das – einfach, sicher und geschützt.

Ursula Würzl, Geschäftsführerin Edenred Österreich, sagt: „Mit Google PayTM haben wir nun nach Apple Pay und unserer eigenen digitalen Geldbörse Edenred Pay die dritte mobile Zahlungsmethode für die Mittagsverpflegung mit Edenred-Karten im Angebot. Gerade in Zeiten von Covid steht für uns Kundenservice noch stärker im Fokus. Ab sofort haben Kartennutzer nun die Möglichkeit zwischen drei mobilen Methoden zur Zahlung mit dem Smartphone zu wählen.“



Schritt für Schritt zur neuen digitalen Geldbörse

Für die Nutzung von Google PayTM wird ein Android-Gerät Version 5.0 oder höher und eine aktivierte Ticket Restaurant® bzw. Ticket Service® Karte benötigt. Um den Service nutzen zu können, muss die Edenred Karte in der MyEdenred App ausgewählt und auf den Button "Zu Google PayTM hinzufügen" geklickt werden. Schritt für Schritt wird die Aktivierung erklärt. Vor der ersten Bezahlung ist die NFC-Funktion des Smartphones zu aktivieren.



Sicherheit hat höchste Priorität



Sicherheit und Datenschutz stehen auch bei Google PayTM an erster Stelle. Bei der Bezahlung werden die Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf Google Servern gespeichert und auch niemals mit Händlern geteilt. Es werden keine Transaktionsdaten, die Rückverfolgungen ermöglichen könnten, gespeichert. So wird sichergestellt, dass alle Käufe vertraulich sind.

Unternehmen unterstützen Mitarbeiter mit Edenred-Gutscheinen

Ticket Restaurant® ist Edenreds bewährter und beliebter Essensgutschein, mit dem Unternehmen ihre Mitarbeiter beim Mittagessen – aktuell natürlich auch beim Take-away – steuerfrei unterstützen können. Ticket Service® ist der flexible Lebensmittelgutschein für den Mittagssnack im Supermarkt, in der Bäckerei oder in Fastfood-Lokalen. Beide Produkte gibt als Prepaid Karte welche die Zahlung direkt mit der Karte, kontaktloss über NFC, sowie mobil via Apple Pay, Edenred Pay und nun auch via Google PayTM ermöglicht.

Mit dem Edenred Self-Service Portal und der MyEdenred App können Kartennutzer jederzeit und überall das Guthaben auf ihrer Karte in Echtzeit prüfen, sich den vollständigen Transaktionsverlauf ansehen und Einlösestellen in der Nähe finden.



Mehr Informationen zu Google PayTM auf www.edenred.at/google-pay

Weitere Informationen zu Edenred www.edenred.at



Edenred ist Weltmarktführer im Bereich von Payment Solutions und vernetzt 850.000 Unternehmen, 50 Millionen Arbeitnehmer und 2 Millionen Handelspartner in 46 Ländern.

Edenred bietet zweckgebundene Bezahllösungen für Mahlzeiten (Essensgutscheine), Fuhrpark und Mobilität (Tankkarten, Pendlergutscheine), Incentives (Geschenkgutscheine, Mitarbeiter-Incentive-Portale) und Payment Solutions für Unternehmen (virtuelle Bezahlräume). Diese Lösungen erhöhen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Sie steigern die Attraktivität und Effizienz der Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft.



Die 10.000 Mitarbeiter von Edenred setzen sich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, welches jeden Tag sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher wird.



Im Jahr 2019 verwaltete der Konzern dank seiner globalen Technologie-Assets ein Geschäftsvolumen von 31 Milliarden Euro, das hauptsächlich über mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten abgewickelt wurde.

Edenred ist an der Euronext Paris Börse notiert und in folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, FTSE4Good und MSCI Europe.

Die im Pressetext erwähnten und verwendeten Marken und Logos sind von EDENRED S.A., Filialbetrieben oder Dritten geführte und eingetragene Markenzeichen. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Einverständniserklärung der rechtmäßigen Besitzer zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.





Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 2.500 Firmenkunden und Behörden und bietet rund 225.000 Arbeitnehmern mit seinen Prepaid-Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 20.000 Einlösestellen. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist.