EBCONT und SiteFusion gründen IT Joint Venture in den USA

Der österreichische IT Dienstleister EBCONT und SiteFusion GmbH geben die Gründung eines gemeinsamen Joint Ventures bekannt, um ihre preisgekrönten Content-Management Lösungen und Services ab sofort auch auf dem nordamerikanischen Markt anzubieten. SiteFusion Proconsult LLC ist so die nächste erfolgreiche Unternehmung in der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen von Europa in Richtung USA.

Für den österreichischen IT Dienstleister EBCONT ist die Expansion in den amerikanischen Markt ein nächster logischer und lang geplanter Wachstumsschritt des im Familienbesitz befindlichen Unternehmens mit mehr als 550 Mitarbeiter:innen in Österreich und Deutschland und eine Bestätigung der bisherigen Erfolge.

„Als Unternehmen, das in den letzten zwei Jahrzehnten innovative Technologielösungen mit erstklassigen Partner-Produkten bereitgestellt hat, sind wir stolz, dass wir unsere bewährte Projektmethodik nun auch im US Markt anbieten werden und Ökosysteme bereitstellen werden, die unseren Kunden technologische Fortschritte ermöglichen“, freut sich Alexander Deles, CEO der EBCONT Group. „Die Kombination aus unseren Beratungs- und Implementierungs-Dienstleistungen und die CMS-Lösung von SiteFusion haben sich in ganz Europa immer wieder bewährt und positioniert uns perfekt, um in den USA und Kanada erfolgreich zu sein.“

„Unsere Content-Management-Lösungen wurden von vielen der führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt erfolgreich eingesetzt“, ist Mario Kandler, CEO von SiteFusion stolz auf das Erreichte.

Die SiteFusion Proconsult LLC hat ihr Büro in Philadelphia, geleitet wird das Joint Venture vor Ort von Jeffrey Wood, einem Experten in der Bereitstellung von Publishing-Technologie Lösungen und Dienstleistungen sowie langjährigem geschätzten Wegbegleiter von Alexander Deles, CEO EBCONT Group.

www.sitefusion.pro

www.ebcont.com

EBCONT ist ein führender österreichischer IT-Dienstleister mit mehr als 550 Mitarbeiter:innen. Für mehr als 130 Kunden aus allen Branchen, einschließlich des öffentlichen Sektors, ist das 100%ige Familienunternehmen der Go-to-Partner für Digitalisierung, Mission Critical Applications und Cloud. Unser Kerngeschäft erstreckt sich von Bereichen wie Strategie & Beratung, Entwicklung von Unternehmenssoftware über UX / UI-Design, Datenintegration, Qualitätssicherung bis hin zu DevOps & IT-Betrieb.