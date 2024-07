DOMI Exclusiv GmbH bleibt österreichischer Leitbetrieb!

DOMI Exclusiv GmbH wurde 2020 erstmals als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert und wurde heuer zum dritten Mal vorbildlicher Leitbetrieb, der auf Exklusivität und Nachhaltigkeit hochwertiger Buchkunst setzt!



Das Sommerfest der Leitbetriebe Austria, das am 02.Juli 2024 in den Schlumberger Kellerwelten stattgefunden hat, sorgte für Freude, Kultur- und Sportbegeisterung!

Besonders stolz zeigte sich Paola Kosch, Marketingleiterin bei DOMI, die in Vertretung des Geschäftsführers Michael Kriegler die Rezertifizierung als österreichischer Leitbetrieb entgegennehmen durfte: „Wir sind außerordentlich stolz darauf, erneut als Leitbetrieb rezertifiziert worden zu sein. Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur unsere kontinuierlichen Bemühungen höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und unseren Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen zu bieten, sondern auch unser Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung. Wir danken Leitbetriebe Austria für diese erneute Anerkennung und sehen sie als Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg mit noch größerer Entschlossenheit fortzusetzen.“

„Als Vorbildunternehmen stellen sich Leitbetriebe den Herausforderungen des Wirtschaftslebens. Mit konsequenter Orientierung an sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und hohem Qualitätsanspruch lebt DOMI die Leitbetriebe-Philosophie seit Anbeginn an konsequent. Ich gratuliere zur wohlverdienten Auszeichnung,“ so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria.

Auch beim diesjährigen Sommerfest sorgte DOMI sense für dufte Stimmung. Das erfrischende DOMI sense Aroma „Lemongrass“, kombiniert mit Eukalyptus und Zitrusfrüchten, belebte die Sinne bei dem Sommerfest! Dies verdankte man Gero Stapelfeldt, Mitglied der Geschäftsleitung von DOMI sense GmbH, der einige Duftdiffusoren zur Verfügung stellte, die das erfrischende DOMI sense Aroma „Lemongrass“ verbreiteten.

Die DOMI Exclusiv GmbH ist ein 2013 gegründetes Unternehmen, das hochwertige Kunst- und Wissensprodukte auf Grundlage exklusiver Kooperationen mit namhaften Verlagen von Faksimile und Wissensprodukten in Österreich, Deutschland und der Schweiz anbietet.

www.domi-exclusiv.com

Die DOMI Sense GmbH wurde 2017 gegründet und ist Spezialist im Duftmarketing. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien mit weiteren Standorten in Deutschland, Ungarn und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

www.domi-sense.com