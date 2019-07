Die neue Jennerbahn eröffnete am 5. Juli den Vollbetrieb der Anlagen mit ebenso neuen Ticketing- und Zutrittslösungen von Axess

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 47 Millionen Euro ist der Neubau der Jennerbahn aktuell eines der wichtigsten Seilbahn-Projekte Deutschlands. Mit der Neuerrichtung der gesamten bahntechnischen Infrastruktur wird der Jenner nun zum Ganzjahres-Erlebnisberg für Jedermann. Am 5. Juli konnte in Schönau am Königssee der Vollbetrieb der Anlagen im Beisein von 300 Ehrengästen starten. Für das Ticketing und Zutrittsmanagement wurden die neuesten Lösungen der Axess RESORT SOLUTIONS installiert.

"Wir sind sehr stolz, dass unsere Lösungen Teil der neuen Jennerbahn sind. Dies bestätigt, dass unsere Produkte sowohl am aktuellsten Stand der Technologie sind, als auch unsere Services die Eigentümer der Bahn überzeugt haben" sagt Oliver Suter, Vorstand der Axess AG. Aus dem Technologie-Unternehmen im benachbarten Anif kommen die Zutritte AX500 Smart Gate NG mit den neuesten Scannern und barrierefreien Eingängen zum Einsatz. Barrierefreiheit und easy-entry hat sich die Jennerbahn für die Zukunft nämlich vorgenommen. So wurden auch die sechzig 10-er Gondeln barrierefrei umgesetzt. Die Lösungen für Locker Verwaltung (Schliesskästen für Sportausrüstung) und vielfältige Varianten der Axess Smart Cards sind im Einsatz.

Ebenso bietet der WEBSHOP in Verbindung mit der Axess PICK UP BOX 600 eine elegante Lösung um rasch und unabhängig zum Ticket zu gelangen. Ob per Voucher oder QR-Code am Smartphone, das Ticket ist in 0,2 Sekunden in den Händen des Gastes. Der Start zum Bergerlebnis auf den Jenner ist in kürzester Zeit vollzogen. Die Hardware-Produkte werden alle im Axess eigenen Werk in Innsbruck produziert. Ebenso die RFID-Tickets für Saisonkarten oder Tages- und Wochen-Skipässe, als auch Barcode Tickets für Berg/Talfahrten im Sommer. Die Software-Lösungen werden im Hauptsitz in Anif entwickelt.

Das internationale Unternehmen ist innovativer Anbieter von Gesamtlösungen für modernes Ticketing und Zutrittsmanagement. Die Business Bereiche erstrecken sich über Skiregionen und Bergbahnen, Messe und Kongresszentren, Stadien und Arenen, Freizeit und Attraktionen bis hin zu Touristic Transport.

Über 280 Mitarbeiter stellen sich jeden Tag den hohen Erwartungen der internationalen Kunden aus über 50 Ländern. Die Axess AG wurde 1998 gegründet und hat heute 16 eigene Niederlassungen in 12 Ländern.