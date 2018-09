Der zweite Schritt der Top-Leader

TOP LEADER – Das Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft - hat die erste Stufe mit Bravour überwunden und formt sich in einem hochspannenden Prozess zu den beiden realen Produkten TOP LEADER PRINT und TOP LEADER ONLINE. Das ehrgeizige Projekt von Iris und Martin Wrana artikuliert sich als DIE PLATTFORM der relevantesten Wirtschaftstreibenden Österreichs mit potenziertem Nutzen.

Seit Albert Einstein wissen wir, dass das Universum ständig expandiert, und der TOP LEADER-Kosmos tut das ebenso. Das JahrBUCH der österreichischen Wirtschaft – TOP LEADER PRINT – kommt im Jänner 2019 mit zumindest 300 Seiten als ebenso extrovertiertes wie intimes Abbild der TOP-TOP-ManagerInnen und Blue-Chip-Unternehmen des Landes wie auch als umfassendes, geradezu lexikalisches Kompendium für die Zielgruppe in ihrer Vielfalt wie auch in ihrer natürlichen Hegemonie.

TOP LEADER PRINT dokumentiert die Erfolgsstorys bedeutender Unternehmen und analysiert aktuelle wirtschaftliche Megatrends für Österreichs Eigentümer, CEOs, Geschäftsführer, Top-Manager und wichtigste Repräsentanten von Institutionen, Kammern, Verbänden, Vereinen und alle Akteure der ranghohen Politik. Ausgewählt werden nur die wichtigsten und hochrangigsten Vertreter bzw. – in Zusammenarbeit mit dem KSV1870 – jene heimischen Firmen, die über ein Rating von ZUMINDEST 350 (oder besser) verfügen. „TOP LEADER ist DAS klare Bekenntnis zu unternehmerischer Exzellenz und füllt in der besten Tradition von BusinessPeople (vom Markt genommenes Managermagazin zum WirtschaftsBlatt) – nur noch wesentlich zielgruppenadäquater konzeptioniert – diese beklagenswerte Lücke in der österreichischen Medienlandschaft“, erklären Iris und Martin Wrana.

Den insgesamt 15.000 hochrangigen TOP-TOP-ManagerInnen entstehen rund um ihre wertvolle TOP LEADER-Mitgliedschaft keinerlei Verpflichtungen – weder ideell noch finanziell. Ganz im Gegenteil werden weder Kosten noch Mühen gescheut, um den Kreis dieser Entscheidungsträger und Meinungsbildner mit außergewöhnlichem Service zu versorgen. Dabei geht es um nichts Geringeres als die TOP-TOP-Entscheidungsträger unseres Landes zu vernetzen und ihnen eine exklusive gemeinsame Heimstätte mit strategisch-gezieltem „Wohnrecht“ zu bieten. Dies erfolgt zunächst mit TOP LEADER PRINT und parallel dazu mit einer exklusiven Mitgliedschaft bei bzw. in TOP LEADER ONLINE.

Diese beiden Plattform-„Raketen“ starten im Jänner 2019!

Die beiden Eigentümer und Verleger finanzieren das ehrgeizige Projekt aus eigener Tasche und haben die ersten Hürden mit Bravour überwunden: Eine hochkarätige Mann- und Frauschaft wurde überzeugt, die auch international keinerlei Vergleich zu scheuen braucht. (Siehe „Aufstellung“.) Gleichzeitig wurden im Sommer bereits so viele hochkarätige Top Leader von „ihrer“ Plattform überzeugt, dass die Realisierung des Projekts damit gesichert ist. (Siehe „Konzept/Eckdaten“, „Philosophie/Werte“, „Inhalte“ sowie „Mediadaten“.)

Nun geht es nach der ersten Präsentation (Presseaussendung vom 17.) im zweiten Schritt um die Optimierung der diffizilen Faktoren und um die Wahl nur der besten Zutaten für jenes Gourmet-Menü TOP LEADER PRINT, das es Ende Jänner 2019 zu genießen gilt. Über den Leckerbissen TOP LEADER ONLINE können Sie ab heute unter www.top-leader.at Einsicht nehmen und sich näher informieren. Unterstützt durch wichtige Institutionen wird sich dieses Community-Netz zur einmaligen TOP LEADER-Wirtschaftsplattform hochrangiger Entscheidungsträger weiterentwickeln und sich dabei permanent verbessern und vervollständigen. Das Online-Portal wird gegenwärtig ausführlich getestet und dann rechtzeitig zum Erscheinen des Jahrbuches mit einem Membership-Zutritt freigeschaltet.

Weil Stillstand gerade für TOP LEADER immer nur Rückschritt sein kann, werden Sie im November noch über die weiteren Fortschritte informiert werden. Ein Satz vom 17. 7. darf an dieser Stelle leicht abgehandelt wiederholt werden: „2019 wird DAS TOP LEADER-JAHR! Für unternehmerisch denkende Menschen und für unsere Produkte!“

TOP LEADER wird zum Urknall der österreichischen Wirtschaftsmedien-Szene!



