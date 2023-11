Compass verstärkt das Legal Team

Der Jurist mit Schwerpunkt auf IT-Recht, Mag. Claudius Determann, verstärkt seit kurzem die Rechtsabteilung im Compass-Verlag. Im Fokus seiner Arbeit stehen neben der juristischen Tätigkeit auch Aufgaben zur Integration von internationalen Daten in den Wirtschafts-Compass.

„Datenschutzrichtlinien, Geldwäscherichtlinien, AI-Verordnung – die Komplexität und Anforderungen an viele Unternehmen steigen stetig an, auch bei uns im Haus. Viele Gesetzgebungsakte auf nationaler und europäischer Ebene müssen laufend ihre Anwendung finden, deshalb freut es mich besonders, mit Claudius Determann die ideale Verstärkung für unser Team gefunden zu haben. Durch die bisherigen Stationen seiner Berufslaufbahn deckt er mit seinem Know-how sowohl datenschutzrechtliche Belange als auch IT-rechtliche Aspekte ab und ist mit seiner verbindlichen Art bei Kollegen und Kunden hochgeschätzt“, sagt Dr. Georg Hittmair, Leiter Legal and Public Affairs.

Zuletzt Geschäftsführer zweier Fachgruppen in der WKO

Claudius Determann ist seit mehr als zehn Jahren im IKT-Sektor tätig, u.a. in der Datenschutzkanzlei Knyrim Trieb Rechtsanwälte, bei IT-Unternehmen sowie für politische Interessensvertretungen. Zuletzt arbeitete er als Geschäftsführer des Fachverbandes UBIT sowie des Fachverbandes Telekom und Rundfunk in der Wirtschaftskammer Österreich.

"Mit dem Wechsel zu Compass freue ich mich, für einen österreichischen Vorreiter im Bereich der Datenwirtschaft tätig zu sein. Als Technikenthusiast liegt mein besonderes Engagement darauf, die innovativen Compass-Services künftig auch international voranzutreiben. In einer technisch sich schnell verändernden Welt ist es umso wichtiger, verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein, die tagtäglich auf die Qualität bei Compass vertrauen“, so Determann zu seiner neuen Aufgabe.





Über Compass

Die Compass-Gruppe ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformation in Österreich und bietet integrierte Lösungen für automatisierte Geschäftsprozesse. Die Unternehmen der Compass-Gruppe haben ihr Angebot in den letzten Jahren laufend ausgeweitet und bieten mit dem Wirtschafts-Compass eine zentrale Plattform für unternehmensrelevante Informationen, die auch von Drittanbietern genutzt wird. Neben dem Wirtschafts-Compass zählen Plattformen wie firmenbuchgrundbuch.at, firmeninfo.at, apo24.at sowie zedhia.at – ein Online-Archiv zur europäischen Wirtschaftsgeschichte – zum Portfolio der Gruppe.