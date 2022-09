Canon Flatrate – Drucken zum monatlichen Fixpreis.

Canon Austria launchte heute seine neue Kampagne für die Canon Flatrate, in der es darum geht herauszufinden „Welcher Flatrate-Typ“ man ist. Anhand von sechs eindrucksvollen Vogelportraits von Tierfotograf Tim Flach können Kunden ihren individuellen Typus finden, denn jede dieser Vogelarten steht für einen der vielen Kundennutzen der Canon Flatrate. Das im Bereich Telefonie und Internet längst bekannte und gelernte Servicemodell wurde vor einem Jahr von Canon für den Bereich Business-Drucker eingeführt. Mit Erfolg, wie Hermann Anderl, Geschäftsführer von Canon Austria erklärt: „Mehr als 500 Kunden mit über 1200 Systemen haben sich bereits für unsere Flatrate-Angebote entschieden und wir sehen: dieses Servicemodell ermöglicht Kostentransparenz, einfache Abwicklung und Budgetsicherheit, unabhängig von der Unternehmens-Größe oder -Branche. Die Canon Flatrate bringt Vorteile für jeden Kunden“.

Eine Abrechnung, die Unternehmen hilft Zeit und Geld zu sparen. Individuelle Pakete für unterschiedliche Bedürfnisse

Je nach Pauschalpaket sind das gesamte Schwarz-Weiß- und ein vereinbartes bzw. das gesamte Farb-Druck- & Kopiervolumen inkludiert. Dank der Fixpreise genießen Kunden nahezu grenzenlose Flexibilität, selbst bei Auslastungsspitzen oder bei saisonalen Verschiebungen innerhalb eines Vertragsjahres.

Einen Vorteil haben alle Pakete – der administrative Aufwand sinkt um bis zu 80 Prozent. Denn mit der Canon Flatrate sind weder eine manuelle Übermittlung von Zählerständen noch eine detaillierte Rechnungskontrolle notwendig. Mit Canon e-Maintenance, Canons Ferndiagnosesystem, meldet das Gerät beispielsweise selbstständig Toner-Bedarf und veranlasst die entsprechende Nachbestellung, die Zählerstände für die Canon Flatrate-Pauschale der Folgeperiode werden regelmäßig automatisch übermittelt.

Welcher Flatrate-Typ bin ich?

In der Flatrate Kampagne 2022 werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden in sechs verschiedenen Vogelarten dargestellt. Jedes einzelne Tier steht für einen entsprechenden Kundennutzen der Canon Flatrate und spiegelt gleichzeitig die Bedürfnisse und Charaktereigenschaften des Kunden wider. Der Entspannte wünscht sich beispielsweise weniger Aufwand bei der Rechnungskontrolle, der Flexible wiederum sucht den Ausgleich von Belastungsspitzen. In Szene gesetzt wurden die heimischen und exotischen Vögel von Starfotograf Tim Flach, der für seine außergewöhnlichen Tierfotografien bekannt ist. Die Detailaufnahmen von Gefieder, Kopfschmuck und Augen versetzen den Betrachter in schieres Staunen.

Die Vorteile für Flatrate-Kunden auf einen Blick

Hohe Flexibilität bei großen Auflagen

Einfache und klare Budgetierung

Geringer administrativer Aufwand

Keine manuelle Übermittlung von Zählerständen

Keine detaillierte Rechnungskontrolle notwendig

Bei etwaigem Mehrverbrauch: keine Nachzahlungen oder Gutschriften für die vergangene Periode

„Mit der Canon Flatrate ist das einfache Abrechnungsmodell auch in der Welt des Druckens angekommen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der beste Beweis dafür“, so Hermann Anderl abschließend.





Kontaktmöglichkeiten und weitere Details finden Unternehmen hier: https://www.canon.at/flatrate

Informationen zu Tim Flach finden Sie hier:

https://timflach.com/about/