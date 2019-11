BURGER KING® enthüllt den Rebel WHOPPER®: 100% Whopper – 0% Beef

20 Länder bringen den Rebel WHOPPER® gleichzeitig in über 2.000 Restaurants auf den Markt. Das ist eine der größten BURGER KING®-Produkteinführungen in der Geschichte der Marke. BURGER KING® ist damit die größte Restaurantkette, die ein rein pflanzliches Patty anbietet – und das in ganz Europa.

Nach der erfolgreichen Produkteinführung in den USA sehnten sich immer mehr europäische Burger-Fans nach dem fleischlosen Patty mit dem großartigen Geschmack, den man von einem WHOPPER® kennt, erwartet und feiert.

Der neue Burger besteht aus einem saftigen, feuergegrillten Plant-Based Patty gekrönt mit frisch geschnittenen Tomaten, frischem Salat, cremiger Mayonnaise, Ketchup, knackigen Gurken und geschnittenen Zwiebeln zwischen einem getoasteten Sesam-Bun. Die Pattys – gebrutzelt am bekannten BURGER KING® Feuergrill – haben den herrlichen, auf offener Flamme gegrillten Geschmack, den wir von den Machern des ikonischen WHOPPER® kennen und lieben.

An dem Rebel WHOPPER® wird schon seit längerer Zeit gearbeitet. BURGER KING® hat dabei den Experten der Plant-Based-Pattys Hersteller – The Vegetarian Butcher – engagiert, um das alles entscheidende Patty zu liefern. Und das mit Erfolg.

„Wir sind uns sicher, dass der Rebel WHOPPER® genau das ist, worauf viele gewartet haben: Die ultimativ fleischlose Alternative zum legendären WHOPPER®. Ich bin gespannt, ob unsere Kunden einen Unterschied zum klassischen WHOPPER® schmecken“, so David Shear, BURGER KING® EMEA Präsident.

Jaap Korteweg, Gründer von The Vegetarian Butcher, kommentierte: „Mit BURGER KING® zu arbeiten war eine unglaubliche Erfahrung und wir können es kaum erwarten, dass alle den Burger probieren können.“

Der Neuzugang wird Mitte November neben Whopper & Co. am BURGER KING® Thron Platz nehmen.