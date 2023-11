BRAUUNION.PLUS ist jetzt eazle – macht business easy

Anfang 2023 wurde ein Relaunch eingeleitet, der aus dem bestehenden B2B Online-Shop der Brau Union Österreich eine zeitgemäße Kunden-Plattform macht. Bereits seit Ende Februar waren Anpassungen im Logo im Online-Shop sowie in der App sichtbar, ab sofort ist mit dem „Umzug“ auf www.eazle.at der Prozess abgeschlossen.

Bereits vor dem Relaunch bekannt und beliebt unter dem Namen BRAUUNION.PLUS, sind inzwischen rund 14.500 Kunden auf eazle aktiv, tätigen rund 19.000 Bestellungen pro Monat über die Plattform, und zeigen sich mit einer Weiterempfehlungsrate von rund 90% begeistert. Auch im Wiener Gasthaus Reinthaler bestätigt man: „Mit eazle bietet uns die Brau Union Österreich die Möglichkeit, super unkompliziert, wann und wo wir wollen unsere regelmäßigen Bestellungen zu tätigen. Das verschafft uns Zeit, uns um den Betrieb zu kümmern und unsere Kunden glücklich zu machen.“

Markus Kapl, Leitung Geschäftsfeld Gastronomie bei der Brau Union Österreich, erklärt: „eazle verkörpert, wofür wir als Brau Union Österreich stehen: Wir unterstützen unsere Kunden durch einfache Bestellungen – rund um die Uhr – über den Online-Shop, bieten ihnen ein großes Sortiment, maßgeschneiderte Aktionen und belohnen ihre Treue. Wir wollen den Kunden helfen, damit sie mehr Zeit für das Wesentliche haben – ihre Gäste und ihre Leidenschaft für die Gastronomie.“

Digitale Transformation: an der Seite der Kunden, jederzeit und überall

In der HEINEKEN-Familie werden mit diesem Schritt über 40 E-Business-Plattformen, die zusammen mehr als eine halbe Million Kunden unterstützen, vereint mit dem Ziel, eine starke Marke zu kreieren und für die Kunden das Bestellen intuitiver und effizienter denn je zu machen. Es ist ein Teil der Strategie von HEINEKEN, zum bestvernetzten Brauer der Welt zu werden.

„Unsere Online-Plattform unterstützt unsere Kunden jeden Tag, genauso wie es unterschiedliche Plattformen in anderen Ländern mit hunderttausenden Kunden der HEINEKEN-Familie machen. Wir sind überzeugt, dass wir nun mit dem gemeinsamen Auftritt unter dem Markennamen eazle die Möglichkeit haben, diese Arbeit auf ein nächstes Level zu heben – es findet eine Evolution des traditionellen Verkaufs statt, und der Weg in die verstärkte Digitalisierung wird uns und unseren Kunden aller Größe helfen, einen guten Job zu machen“, so Kapl.

Neue Marke, gewohnte Verlässlichkeit

Die finale Umstellung auf den neuen Markenauftritt „eazle – macht business easy“ und die neue Web-Adresse eazle.at verläuft für die Kunden easy: Die Login-Daten bleiben unverändert, alle praktischen Funktionen rund um Bestellen und Service stehen den Kunden weiterhin zur Verfügung. Wer aus Gewohnheit noch die alte Website aufruft, wird über die Neuerung informiert und unkompliziert zur neuen Adresse weitergeleitet. Kunden, die dazu weitere Fragen haben, können sich an ihren persönlichen Kontakt bei der Brau Union Österreich wenden oder im Falle von technischen Unklarheiten an kundenservice@kommunikation.eazle.at

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at