Brauerei Puntigam erneut mit ÖKO-Profit ausgezeichnet

„Brewing a better World“ nennt sich die Nachhaltigkeitsstrategie von Heineken, der sich auch die Brau Union Österreich als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie verschrieben hat. Am Weg zu diesem Ziel werden immer wieder Vorzeigeprojekte konzeptioniert, umgesetzt und vorgestellt, die für nachhaltige Bierkultur stehen. Eines der Vorzeigeprojekte der Brau Union Österreich ist im Süden Österreichs: die Brauerei Puntigam, die erneut mit dem Ökoprofit geehrt wurde.

Brauerei Puntigam erhält Ökoprofit-Auszeichnung

Bereits seit 1478 wird im Grazer Stadtteil Puntigam Bier gebraut. Jahr für Jahr werden am Standort insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Die Brauerei Puntigam hat aber nicht nur eine starke Marke, sondern steht auch für nachhaltige Bierkultur. Mit einer Reihe von Umweltleistungen trägt die Brauerei Puntigam zur Nachhaltigkeit bei: von Energieeinsparungen durch unterschiedlichste Maßnahmen über Optimierung der Abfalltrennung bis hin zur Reduktion von Kondensatverlust im gesamten Betrieb. Dafür wurde die Brauerei nun zum wiederholten Male mit der Ökoprofit-Auszeichnung der Stadt Graz geehrt.

Am 26 Juni nahm Gerald Zanker, Braumeister der Brauerei Puntigam, die Auszeichnung im Steiermarkhof in Graz gemeinsam mit Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR und CSR bei der Brau Union Österreich, entgegen. Die Zertifikate wurden von Stadträtin Tina Wirnsberger, Gemeinderat Peter Piffl-Percenic und dem Leiter des Umweltamtes, Werner Prutsch, überreicht.

Gerald Zanker, Braumeister der Brauerei Puntigam, ist stolz über die neuerliche Auszeichnung: „Integrierter Umweltschutz ist eine grundlegende Firmenphilosophie. Wir arbeiten stetig daran, unsere Abläufe in der Brauerei effizienter und somit umweltschonender zu gestalten. Damit setzen wir auf die gleichen Ziele wie beim Umweltprogramm Ökoprofit (ÖKOlogisches PROjekt Für Integrierte UmweltTechnik) der Stadt Graz und freuen uns über die Anerkennung unserer Erfolge in diesem Bereich.“

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation & CSR bei der Brau Union Österreich, ergänzt: „Die Brau Union Österreich konzentriert sich im Nachhaltigkeitsmanagement auf folgende Themen: Energieverbrauch- und CO2-Reduktion, Schutz der Wasserressourcen, nachhaltige Beschaffung, verantwortungsvoller Genuss, Mitarbeitergesundheit und Arbeitssicherheit sowie langfristige Partnerschaften für die Zukunft. So wird sichergestellt, dass jedes Produkt mit einem Höchstmaß an ökologischer und sozialer Verantwortung entsteht.“

Umweltfreundliche Wärmeversorgung für das „Brauquartier Puntigam“



Die C&P Immobilien AG realisiert in Graz-Puntigam das Brauquartier mit 65.000 m2 Nutzfläche. 2.000 Menschen werden hier in Zukunft wohnen und teilweise auch arbeiten. Für die Wärmeversorgung wird ein innovatives und nachhaltiges Konzept umgesetzt. Die Wärme für die Heizung und das Warmwasser stellt die KELAG Wärme GmbH aus Abwärme von der benachbarten Brauerei Puntigam bereit. Diese innovative Lösung ist seit Februar 2018 in Betrieb. Die KELAG Wärme GmbH hat hier 1,5 Millionen Euro investiert, im Endausbau wird sie an das Brauquartier etwa 3,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr Wärme liefern. „Aus einer langen Zusammenarbeit mit der KELAG Wärme GmbH heraus ist die Idee für dieses einzigartige Projekt entstanden. Es freut uns, dass wir mithilfe vorhandener Synergien mit der KELAG Wärme GmbH und unserem Nachbarn C&P Immobilien die nachhaltige Nutzung der Abwärme umsetzen konnten. Durch diese Wärmeauskopplung sparen wir rund 500.000 kg CO2 pro Jahr ein,“ erklärt Gerald Zanker, Braumeister der Brauerei Puntigam.

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich und brachte 2017 mit Stibitzer einen Cider aus 100% österreichischen Äpfeln auf den Markt. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser und für regionale Marken wie Zipfer, Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.400 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND" ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie.

